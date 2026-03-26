Что известно о личном дневнике напавшего на школу в Челябинске подростка Напавший на школу в Челябинске подросток писал в дневнике, что ненавидит людей

Напавший на челябинскую школу №32 15-летний подросток вел личный дневник, в котором писал о ненависти к людям, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, молодой человек также публиковал в соцсетях шутки на похожую тематику.

Как стало известно каналу, перед нападением подросток много времени провел в туалете. Когда преподаватели пришли проверить его самочувствие, он распылил им в лица перцовый баллончик. После этого школьник отправился в класс, где ранил девочку, отмечает Baza.

Утром 26 марта в школе в Ленинском районе Челябинска произошла стрельба из арбалета, в результате чего получили ранения пять человек. Среди пострадавших — нападавший, его одноклассница и три педагога. Девочку с резаной раной головы доставили в больницу.

Позже выяснилось, что подросток, напавший на челябинскую школу № 32, серьезно занимался карате в стиле киокушинкай и участвовал в областных соревнованиях. На странице молодого человека в соцсетях также публиковались снимки с игр в лазертаг. Кроме того, он увлекался шахматами.