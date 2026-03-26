Что известно о личном дневнике напавшего на школу в Челябинске подростка

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:11

Напавший на школу в Челябинске подросток писал в дневнике, что ненавидит людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Напавший на челябинскую школу №32 15-летний подросток вел личный дневник, в котором писал о ненависти к людям, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, молодой человек также публиковал в соцсетях шутки на похожую тематику.

Как стало известно каналу, перед нападением подросток много времени провел в туалете. Когда преподаватели пришли проверить его самочувствие, он распылил им в лица перцовый баллончик. После этого школьник отправился в класс, где ранил девочку, отмечает Baza.

Утром 26 марта в школе в Ленинском районе Челябинска произошла стрельба из арбалета, в результате чего получили ранения пять человек. Среди пострадавших — нападавший, его одноклассница и три педагога. Девочку с резаной раной головы доставили в больницу.

Позже выяснилось, что подросток, напавший на челябинскую школу № 32, серьезно занимался карате в стиле киокушинкай и участвовал в областных соревнованиях. На странице молодого человека в соцсетях также публиковались снимки с игр в лазертаг. Кроме того, он увлекался шахматами.

Челябинск
школы
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.