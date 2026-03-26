Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 12:20

Россиянам объяснили рост цен на услуги стоматологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Значительная часть стоимости услуг стоматологов определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов, рассказал в беседе с NEWS.ru основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев. По его словам, после 2022 года стало сложнее доставлять необходимые «расходники». Кроме того, выросли расходы на подготовку персонала и внедрение технологий.

Значительная часть стоимости услуг определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов. До недавнего времени до 80–90% оборудования, имплантатов и расходных материалов поставлялись из Европы, США, Японии. После 2022 года логистика усложнилась. Растут расходы на внедрение технологий, — отметил врач.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил NEWS.ru, что неисправленный прикус может привести к сколам и стираемости зубов, а также спровоцировать нарушения в височно-нижнечелюстном суставе. По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям, а игнорирование рекомендаций врача вызывает серьезные проблемы со здоровьем в полости рта.

стоматология
цены
импланты
зубы
Максим Ширяев
Степанида Королева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.