Россиянам объяснили рост цен на услуги стоматологов

Значительная часть стоимости услуг стоматологов определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов, рассказал в беседе с NEWS.ru основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев. По его словам, после 2022 года стало сложнее доставлять необходимые «расходники». Кроме того, выросли расходы на подготовку персонала и внедрение технологий.

Значительная часть стоимости услуг определяется качеством материалов, оборудованием и уровнем подготовки специалистов. До недавнего времени до 80–90% оборудования, имплантатов и расходных материалов поставлялись из Европы, США, Японии. После 2022 года логистика усложнилась. Растут расходы на внедрение технологий, — отметил врач.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил NEWS.ru, что неисправленный прикус может привести к сколам и стираемости зубов, а также спровоцировать нарушения в височно-нижнечелюстном суставе. По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям, а игнорирование рекомендаций врача вызывает серьезные проблемы со здоровьем в полости рта.