«Кидает в авантюру»: раскрыто, почему ЕС не спешит помогать Трампу в Иране

Евросоюз не хочет поддерживать президента США Дональда Трампа в его противостоянии с Ираном, поскольку это сопряжено с серьезными рисками, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал новость, что европейские политики якобы не понимают, какой помощи от них хочет американский лидер на Ближнем Востоке. По словам политолога, в ЕС осознают экономические последствия возможного вступления в конфликт.

Наблюдается жуткое охлаждение отношений между Европой и США. Сейчас позиция ЕС выжидательная, потому что им от Украины очень сильно прилетело в плане репутационных рисков и экономической стагнации. Если они сейчас еще увязнут в конфликте на Ближнем Востоке ради интересов США, то экономика сильно пошатнется. Многие начинают соображать, что Трамп кидает их в авантюру. Американцам можно на этом зарабатывать, а европейцы получат только жертвы, экономические, военные, репутационные риски, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что напряженность в отношениях между Трампом и Европой также заметна на примере Украины, где некоторые европейские страны поддерживают продолжение конфликта, тогда как американский лидер стремится к его урегулированию. По словам политолога, США привыкли вести войны за чужой счет, поэтому нанесение дальнейших ударов по Ирану не только с помощью Израиля, но и при попытке вовлечь в эту политику НАТО, являются целями, которые сейчас преследует глава Белого дома.

Трамп получает жесткую дипломатическую риторику со стороны Испании, Германии, Франции и других европейских стран, которые вообще не понимают, чего хочет президент США в данном регионе, ведь Иран сейчас находится в более выгодном геополитическом положении. Во-первых, он с военно-технологической точки зрения очень сильно выстоял, а во-вторых, Тегеран может торговаться. Он четко заявляет, что не будет вести переговоры с Вашингтоном, если не будут выполнены условия. Трампу это не нравится. Он говорит, что Иран ведет нечестную экономическую игру, но при этом боится полностью использовать весь свой военно-морской потенциал и просит это сделать страны НАТО, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что угрозы Трампа Европе усложнили позицию ее лидеров по вопросу Ирана. С одной стороны, политики рискуют вызвать недовольство избирателей, поддержав США. С другой — бездействие может привести к внутренним потрясениям на фоне энергетического кризиса.