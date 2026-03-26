26 марта 2026 в 12:29

«Кидает в авантюру»: раскрыто, почему ЕС не спешит помогать Трампу в Иране

Политолог Самонкин: ЕС не хочет помогать Трампу в Иране из-за больших рисков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз не хочет поддерживать президента США Дональда Трампа в его противостоянии с Ираном, поскольку это сопряжено с серьезными рисками, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал новость, что европейские политики якобы не понимают, какой помощи от них хочет американский лидер на Ближнем Востоке. По словам политолога, в ЕС осознают экономические последствия возможного вступления в конфликт.

Наблюдается жуткое охлаждение отношений между Европой и США. Сейчас позиция ЕС выжидательная, потому что им от Украины очень сильно прилетело в плане репутационных рисков и экономической стагнации. Если они сейчас еще увязнут в конфликте на Ближнем Востоке ради интересов США, то экономика сильно пошатнется. Многие начинают соображать, что Трамп кидает их в авантюру. Американцам можно на этом зарабатывать, а европейцы получат только жертвы, экономические, военные, репутационные риски, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что напряженность в отношениях между Трампом и Европой также заметна на примере Украины, где некоторые европейские страны поддерживают продолжение конфликта, тогда как американский лидер стремится к его урегулированию. По словам политолога, США привыкли вести войны за чужой счет, поэтому нанесение дальнейших ударов по Ирану не только с помощью Израиля, но и при попытке вовлечь в эту политику НАТО, являются целями, которые сейчас преследует глава Белого дома.

Трамп получает жесткую дипломатическую риторику со стороны Испании, Германии, Франции и других европейских стран, которые вообще не понимают, чего хочет президент США в данном регионе, ведь Иран сейчас находится в более выгодном геополитическом положении. Во-первых, он с военно-технологической точки зрения очень сильно выстоял, а во-вторых, Тегеран может торговаться. Он четко заявляет, что не будет вести переговоры с Вашингтоном, если не будут выполнены условия. Трампу это не нравится. Он говорит, что Иран ведет нечестную экономическую игру, но при этом боится полностью использовать весь свой военно-морской потенциал и просит это сделать страны НАТО, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что угрозы Трампа Европе усложнили позицию ее лидеров по вопросу Ирана. С одной стороны, политики рискуют вызвать недовольство избирателей, поддержав США. С другой — бездействие может привести к внутренним потрясениям на фоне энергетического кризиса.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

