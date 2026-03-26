Названы последствия землетрясения в Греции

Землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло на севере Греции, сообщает газета Voria. Оно нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон.

Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон, — говорится в статье.

По данным издания, в стенах зданий образовались трещины, из-за чего пострадали фрески. В одной из церквей во время службы от люстры отвалился фрагмент, и монахам с паломниками пришлось срочно покинуть помещение.

Монахи отмечают, что старые скиты и кельи также получили повреждения. Паломники же рассказывают, что землетрясение длилось долго, а в прибрежных районах его сопровождали громкие гулкие звуки.

