Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:24

Названы последствия землетрясения в Греции

Voria: землетрясение на севере Греции повредило здания монастырей Афона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло на севере Греции, сообщает газета Voria. Оно нанесло значительный ущерб зданиям монастырей на горе Афон.

Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера… в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон, — говорится в статье.

По данным издания, в стенах зданий образовались трещины, из-за чего пострадали фрески. В одной из церквей во время службы от люстры отвалился фрагмент, и монахам с паломниками пришлось срочно покинуть помещение.

Монахи отмечают, что старые скиты и кельи также получили повреждения. Паломники же рассказывают, что землетрясение длилось долго, а в прибрежных районах его сопровождали громкие гулкие звуки.

Ранее сообщалось, что вечером 17 марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

монахи
Греция
землетрясения
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.