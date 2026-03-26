Ультиматум Трампа по Ирану загнал Европу в ловушку

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Европы поставили ее лидеров в сложное положение в вопросе Ирана, пишет The New York Times. С одной стороны, европейские политики рискуют разозлить избирателей, присоединившись к кампании США, а с другой — бездействие грозит внутренними потрясениями на фоне энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе

Как отмечает издание, эскалация в Иране уже влияет на внутриевропейскую политику. В Италии премьер Джорджа Мелони понесла политический ущерб после поражения на референдуме, отчасти из-за близости к Трампу, крайне непопулярному в стране. Во Франции победу на мэрских выборах одержала крайне левая «Непокоренная Франция», выступающая против вмешательства на Ближнем Востоке.

При этом европейские страны крайне заинтересованы в открытии Ормузского пролива. Так, в Германии цена бензина превысила €2 (около 190 рублей) за литр, что вынудило правительства идти на дорогостоящее снижение налогов. Однако, по словам бывшего посла Великобритании Питера Уэстмакотта, они ищут способы действовать скорее оборонительно, например, в рамках миротворческой миссии. Между тем дипломаты и военные считают, что истинная цель призывов Трампа к действиям — заставить Европу взять на себя политический риск участия в кампании.

По словам бывшего посла Франции Жерара Аро, Европа могла бы сыграть роль посредника, но Трамп не доверяет ей, а иранцы подозревают, что европейцы «в кармане у американцев». На прошлой неделе лидеры Европы, Азии и стран Персидского залива отказались от прямого участия в военной операции, выразив лишь «готовность внести вклад в соответствующие усилия».

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном отвлекает его от других приоритетных задач. По информации газеты The Wall Street Journal, в качестве важных вопросов президент мог иметь в виду промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, а также меры по борьбе с нелегальной миграцией.