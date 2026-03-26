26 марта 2026 в 10:57

Трамп признал тяготы от военной операции против Ирана

Трамп заявил, что война с Ираном отвлекает его от других приоритетных задач

Дональд Трамп
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что война с Ираном отвлекает его от других приоритетных задач. По информации газеты The Wall Street Journal, в качестве важных вопросов президент мог иметь в виду промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, а также меры по борьбе с нелегальной миграцией.

По словам одного из источников, Трамп сказал своему соратнику, что война [с Ираном] отвлекает его от других приоритетов, — говорится в сообщении.

Ранее опрос показал, что более 60% граждан США выступают против нанесения ударов по Ирану. Из 61% американцев, не поддерживающих действия Вашингтона, 44% заявили о решительном несогласии, еще 17% — о частичном.

До этого Трамп заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта с Ираном. Он также отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону выбора. Хозяин Белого дома также назвал Иран, обладающий ядерным оружием, «раковой опухолью». По словам президента, Соединенные Штаты «должны были вырезать» ее.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перешел на погоду»: Костин ответил на вопрос о ключевой ставке
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

