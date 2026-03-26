Трамп признал тяготы от военной операции против Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что война с Ираном отвлекает его от других приоритетных задач. По информации газеты The Wall Street Journal, в качестве важных вопросов президент мог иметь в виду промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, а также меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее опрос показал, что более 60% граждан США выступают против нанесения ударов по Ирану. Из 61% американцев, не поддерживающих действия Вашингтона, 44% заявили о решительном несогласии, еще 17% — о частичном.

До этого Трамп заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий конфликта с Ираном. Он также отметил, что Тегеран не оставил Вашингтону выбора. Хозяин Белого дома также назвал Иран, обладающий ядерным оружием, «раковой опухолью». По словам президента, Соединенные Штаты «должны были вырезать» ее.