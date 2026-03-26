Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном Pew Research Center: 61% американцев выступают против ударов по Ирану

Более 60% граждан США выступают против нанесения ударов по Ирану, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center. Из 61% американцев, не поддерживающих действия Вашингтона, 44% заявили о решительном несогласии, еще 17% — о частичном.

В поддержку военной операции против Ирана высказались в общей сложности 37% респондентов. Исследование проводилось с 16 по 22 марта среди 3524 взрослых американцев, погрешность выборки составляет около четырех процентных пунктов.

Ранее журналист Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев в конгрессе сообщил, что американские военные готовятся к наземной операции на иранской территории. По данным председателей комитетов по вооруженным силам обеих палат, наступление может начаться в самое ближайшее время.

Кроме того, глава США Дональд Трамп заявил, что прогнозировал более тяжелые экономические последствия от противостояния с Ираном, подчеркнув, что у Вашингтона не было иного выбора. Американский лидер назвал обладание Тегераном ядерным оружием «раковой опухолью», которую Соединенные Штаты были вынуждены «вырезать».