Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 09:27

Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном

Pew Research Center: 61% американцев выступают против ударов по Ирану

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 60% граждан США выступают против нанесения ударов по Ирану, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center. Из 61% американцев, не поддерживающих действия Вашингтона, 44% заявили о решительном несогласии, еще 17% — о частичном.

В поддержку военной операции против Ирана высказались в общей сложности 37% респондентов. Исследование проводилось с 16 по 22 марта среди 3524 взрослых американцев, погрешность выборки составляет около четырех процентных пунктов.

Ранее журналист Алекс Уорд со ссылкой на республиканцев в конгрессе сообщил, что американские военные готовятся к наземной операции на иранской территории. По данным председателей комитетов по вооруженным силам обеих палат, наступление может начаться в самое ближайшее время.

Кроме того, глава США Дональд Трамп заявил, что прогнозировал более тяжелые экономические последствия от противостояния с Ираном, подчеркнув, что у Вашингтона не было иного выбора. Американский лидер назвал обладание Тегераном ядерным оружием «раковой опухолью», которую Соединенные Штаты были вынуждены «вырезать».

США
Иран
войны
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.