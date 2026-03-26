Почему не работает WhatsApp 26 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован

Сегодня, 26 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Какие подробности известны, будет ли мессенджер заблокирован?

Почему не работает WhatsApp 26 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 26 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 31% жалоб на сбои в работе WhatsApp 26 марта приходятся на Москву, 12% — на Краснодарский край, 8% — на Новосибирскую и Свердловскую области, 6% — на Пермский край, 4% — на Санкт-Петербург, Саратовскую, Волгоградскую, Калининградскую области и Красноярский край, 2% — на Томскую, Владимирскую, Челябинскую, Курганскую, Магаданскую области и Хабаровский край.

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp по причине нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия.

В РКН также пояснили, что приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, которые направлены на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

Заблокируют ли WhatsApp в России

В конце 2025 года владельцы мессенджера сообщили, что будут «продолжать бороться» за аудиторию. При этом они не уточнили, собираются ли выполнять российские законы, для того чтобы избежать блокировки. В тот же день, 23 декабря, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что если ситуация не изменится, то перспективы нормальной работы WhatsApp в РФ стремятся к нулю.

В Роскомнадзоре уточняли, что WhatsApp ждет полная блокировка в том случае, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, мессенджер заблокируют в 2026 году. Он подчеркнул, что решение об окончательной блокировке среди прочего обусловлено и тем, что в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную думу РФ и данная платформа может быть использована для незаконного влияния на результаты голосования.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — считает Свинцов.

