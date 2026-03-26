Наступление ВС РФ на Харьков 26 марта: женщины-снайперы, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 26 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«Противник пытается контратаковать на Волчанском участке, чтобы остановить продвижение наших подразделений и связать их боем севернее р. Волчьей. На днях 159-я ОМБр ВСУ попыталась создать плацдарм с целью дальнейшего контрнаступления на северном берегу р. Волчьей в районе Бочково (на участке между Волчанскими Хуторами и Песчаным, где наступают наши войска), силами бригады и батальона форсировала р. Волчью между Волоховкой и Бочково и попыталась закрепиться севернее Бочково. Но что-то пошло не так с самого начала. Еще на этапе выдвижения и в ходе форсирования по роте были нанесены удары. Рота была фактически уничтожена. Северо-западнее ВС РФ продвинулись южнее Песчаного (ур. Песчаное) и заняли позиции противника на скатах высот и в направлении Нестерного, за которое продолжаются бои», — написал военкор Юрий Котенок.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал о забавной ситуации в Харькове, где скоростные поезда, которые отправляются из города в сторону центральных и западных областей Украины, заполняются преимущественно мужчинами молодого и среднего возраста.

«А их уже там, на перронах вокзалов Киева, Житомира и Львова, встречают представители местных ТЦК. Это вот такая тенденция, которая наблюдается в последнее время. Еще один нюанс. Издан и направлен в подразделения группировки войск ВСУ под Харьковом специальный циркуляр. Там есть специальный пункт о привлечении в состав штурмовых групп ВСУ операторов беспилотников и женщин-снайперов, а также военнослужащих, призванных по насильственной мобилизации. Участились прилеты военно-транспортных вертолетов в район Чугуева. Там вертолетные площадки на базе военного аэродрома. А также в самом Харькове, на вертолетные площадки международного аэропорта в районе н. п. Жихарь. Производится выгрузка ящиков с боеприпасами, материальной части, провизии. Сразу на автомобилях развозятся в район боевых действий и тыловые базы, расположенные на самом близком расстоянии от ЛБС (Дергачи, Чугуев, Рогань). Рогань и Дергачи — это фактически пригород Харькова», — отметил аналитик.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Алехина, российские огневые средства в течение минувших двух суток наносили ракетно-бомбовые удары по ПВД ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе Волчанска, Великого Бурлука, Русской Лозовой, Золочева, а также по транспортным и логистическим маршрутам, соединяющим Липцы, Слатино, Чугуев, Печенеги.

«В полях практически сошел снег, погода устойчивая, плюсовая. Это позволяет производить ротацию, эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и осуществлять передислокацию подразделений двух противоборствующих сторон. Несмотря на то что особых продвижений на фронте нет, идет большое движение в тыловых районах Харьковской области. Штурмовые группы группировки „Север“ в результате решительных маневренных действий взяли под контроль село Песчаное (3 км от границы с Белгородской областью, между участками фронта Волчанского и Липцевского направлений). Там оборону держали бойцы из 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Они спешно отступили на новые оборонительные рубежи, потеряв при этом минимум пять единиц бронетехники и свыше 30 бойцов личного состава. ВСУ продолжают перебрасывать дополнительные подразделения в район Чугуева, Волчанска, Липцев и по линии Золочев, Казачья Лопань, Русская Лозовая. Любопытная деталь: даже местные главы сельских поселений на территории Золочева, Казачьей Лопани, Гранов, Слатино вынуждены признать, что большинство мирных жителей этих населенных пунктов отказываются от эвакуации, не собираясь покидать, скажем так, малую родину, как бы их ни уговаривали», — добавил эксперт.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

