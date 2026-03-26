Россиянин восемь лет скрывался от правосудия в тайге Мужчина из Карелии восемь лет скрывался от приговора суда в тайге

В Карелии задержан мужчина, скрывавшийся в тайге на протяжении восьми лет, сообщили в пресс-службе местного управления ФСИН. Он ушел в лес, чтобы избежать наказания в виде года исправительных работ за преступление небольшой тяжести.

Мужчина жил в тайге, не пользуясь мобильной связью, банковскими картами и паспортом. Он не появлялся в общественных местах и не поддерживал контактов с родными и друзьями. Оперативники годами отрабатывали возможные адреса, разыскали даже дальнюю родственницу беглеца в соседнем регионе, но долгое время все усилия оставались безрезультатными — зацепок не было.

Известно, что годы в лесу россиянин обустроил несколько хозяйственных построек. Одежду и еду он добывал на свалках в ближайших поселках, куда выходил только ночью. Пищу готовил на костре, воду брал из реки.

