Россиянин восемь лет скрывался от правосудия в тайге

26 марта 2026 в 12:22

Мужчина из Карелии восемь лет скрывался от приговора суда в тайге

В Карелии задержан мужчина, скрывавшийся в тайге на протяжении восьми лет, сообщили в пресс-службе местного управления ФСИН. Он ушел в лес, чтобы избежать наказания в виде года исправительных работ за преступление небольшой тяжести.

Мужчина жил в тайге, не пользуясь мобильной связью, банковскими картами и паспортом. Он не появлялся в общественных местах и не поддерживал контактов с родными и друзьями. Оперативники годами отрабатывали возможные адреса, разыскали даже дальнюю родственницу беглеца в соседнем регионе, но долгое время все усилия оставались безрезультатными — зацепок не было.

Известно, что годы в лесу россиянин обустроил несколько хозяйственных построек. Одежду и еду он добывал на свалках в ближайших поселках, куда выходил только ночью. Пищу готовил на костре, воду брал из реки.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор о пожизненном заключении мужчине, который в 2011 году совершил изнасилование и убийство 12-летней девочки. Выйти на след преступника удалось только в 2022-м, тогда его объявили в международный розыск. Задержать злоумышленника получилось в октябре 2025 года в Свердловской области.

