Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:24

«Детскому радио» присудили премию президента РФ в области культуры

Владимир Путин, продюсер «Детского радио» Елена Бондаренко и программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский Фото: ГПМ Радио
Подписывайтесь на нас в MAX

«Детское радио» (входит в «ГПМ Радио», «Газпром-Медиа Холдинг») стало лауреатом премии президента Российской Федерации Владимира Путина в области культуры за произведения и проекты для юного поколения. Торжественная церемония вручения наград состоялась 25 марта в Кремле в День работника культуры.

Мы воспринимаем эту награду как подтверждение того, что «Детское радио» стало значимым явлением в культурной жизни страны. Мы продолжим делать то, что умеем лучше всего: предлагать детям и их родителям по-настоящему содержательный и современный медиапродукт, в котором сочетаются образование и развлечение, эмоции и смысл, традиции и инновации. Это и есть наше служение культуре, наш вклад в будущее России, и сегодня вместе с этой высокой наградой мы получаем еще больше мотивации двигаться вперед, — отметил гендиректор «ГПМ Радио» Вадим Терещук.

«Детское радио» стало одним из первых лауреатов обновленной премии за достижения в области культуры для детей и юношества. Изменения в порядке присуждения награды были утверждены указом президента России от 6 октября 2025 года. Теперь на соискание премии могут выдвигать не только граждан, но и организации в сфере культуры, добившиеся значительных успехов в просвещении и воспитании подрастающего поколения.

Генеральный продюсер «ГПМ Радио» Ирина Ипатова, продюсер «Детского радио» Елена Бондаренко, программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева Генеральный продюсер «ГПМ Радио» Ирина Ипатова, продюсер «Детского радио» Елена Бондаренко, программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева Фото: ГПМ Радио

Ранее сообщалось, что по итогам второго полугодия 2025 года «Авторадио», входящее в состав «ГПМ Радио», возглавило рейтинг российских радиостанций по размеру ежедневной аудитории. Каждый день эфир слушали свыше 7,2 млн человек в возрасте от 12 лет — это 11,1% от всей целевой аудитории. Еженедельный охват станции составил 18,8 млн слушателей (29,0%).
радио
дети
награды
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.