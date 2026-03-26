«Детскому радио» присудили премию президента РФ в области культуры

«Детское радио» (входит в «ГПМ Радио», «Газпром-Медиа Холдинг») стало лауреатом премии президента Российской Федерации Владимира Путина в области культуры за произведения и проекты для юного поколения. Торжественная церемония вручения наград состоялась 25 марта в Кремле в День работника культуры.

Мы воспринимаем эту награду как подтверждение того, что «Детское радио» стало значимым явлением в культурной жизни страны. Мы продолжим делать то, что умеем лучше всего: предлагать детям и их родителям по-настоящему содержательный и современный медиапродукт, в котором сочетаются образование и развлечение, эмоции и смысл, традиции и инновации. Это и есть наше служение культуре, наш вклад в будущее России, и сегодня вместе с этой высокой наградой мы получаем еще больше мотивации двигаться вперед, — отметил гендиректор «ГПМ Радио» Вадим Терещук.

«Детское радио» стало одним из первых лауреатов обновленной премии за достижения в области культуры для детей и юношества. Изменения в порядке присуждения награды были утверждены указом президента России от 6 октября 2025 года. Теперь на соискание премии могут выдвигать не только граждан, но и организации в сфере культуры, добившиеся значительных успехов в просвещении и воспитании подрастающего поколения.

Генеральный продюсер «ГПМ Радио» Ирина Ипатова, продюсер «Детского радио» Елена Бондаренко, программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева Фото: ГПМ Радио

