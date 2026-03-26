МИД России предупредил о давлении Запада на независимые страны

Независимые страны сейчас стоят перед выбором из-за усиления давления со стороны Запада, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в статье для журнала «Россия в глобальной политике». По его словам, им нужно или несгибаемо держаться суверенизации и консолидации, либо становиться пространством сведения счетов внешних сил.

В условиях усилившегося давления Запада все независимые государства стоят перед выбором – либо несгибаемо держаться курса на суверенизацию и консолидацию, либо становиться пространством «игры» и сведения счетов внешних сил, — заявил он.

Дробинин, ссылаясь на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, отметил, что Запад пытался поссорить арабские монархии Персидского залива с Ираном во время вероломного нападения США и Израиля на Исламскую Республику в марте 2026 года. Лавров, оценивая эту ситуацию, охарактеризовал действия Запада принципом «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

Ранее журналисты заявили, что Европейскому союзу следует отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. Странам рекомендуется демонстрировать большую решимость и самостоятельность, отказавшись от старых представлений об Америке как о безусловном союзнике.