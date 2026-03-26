Профессор оценил книгу Маргариты Симоньян

В книге главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» есть философский подтекст, считает профессор МГИМО Генри Сардарян. В разговоре с изданием он подчеркнул, что произведение нужно оценивать через призму наследия русских мыслителей.

Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта, — сообщил Сардарян в аннотации рецензии.

Профессор в работе проводит параллели с такими деятелями, как Владимир Соловьев, Николай Бердяев и Константин Леонтьев. По его словам, ключевая идея книги заключается в противопоставлении слова и цифры.

Ранее сообщалось, что общий тираж новой книги Симоньян составил 88 тыс. экземпляров. На интернет-площадках читатели написали уже более 3,5 тыс. отзывов на произведение.