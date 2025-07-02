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02 июля 2025 в 21:30

Евродепутат пожаловался на нехватку ресурсов для продолжения конфликта

Евродепутат Мариани: у ЕС все меньше ресурсов на продолжение конфликта с Россией

Тьерри Мариани Тьерри Мариани Фото: Vincent Isore/Global Look Press

У Европы становится все меньше ресурсов для реализации растущих амбиций в конфликте на Украине, заявил в беседе с ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, европейское руководство начало задумываться о том, как избежать «черной зимы» в энергетике к концу года.

У Европы большие амбиции, но ресурсов у нее все меньше и меньше. Неужели мы будем продолжать разрушать себя, чтобы угодить господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, — сказал он.

Ранее сообщалось, что фракция «Европейская группа консерваторов и реформистов» в Европарламенте исключит депутата Фернана Картайзера из-за его визита в Россию. При этом сам парламентарий назвал такое развитие событий успехом.

До этого Картайзер сообщил, что Россия — красивая, чистая и безопасная страна. По его словам, на Западе недооценивают туристический потенциал РФ. Политик рассказал, что побывал в Эрмитаже и дважды посетил Кремль. Картайзер уточнил, что времени у него немного, но при каждом визите он старается увидеть как можно больше в России.

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