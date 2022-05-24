Земля вскормит: правила оформления бесплатного земельного участка в России Рассказываем, кто и как может получить участок земли на льготных основаниях

Бесплатный участок / Фото pixabay

Некоторые категории россиян могут получить от государства земельные участки совершенно бесплатно. Об этом мало кто знает и этим мало кто пользуется. Редакция NEWS.ru рассказывает о том, кто может потребовать земельный надел на безвозмездной основе и что для это нужно сделать.

Кто может получить бесплатный участок

Порядок предоставления бесплатного земельного участка определяется как федеральным, так и региональным законодательством. Согласно статье 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, получить землю на безвозмездной основе могут следующие категории граждан:

Герои Российской Федерации;

Герои труда Российской Федерации;

кавалеры ордена Труда;

Герои Советского Союза;

Герои Социалистического Труда.

Региональные законы дают возможность получить участок на льготных основаниях следующим группам лиц:

многодетные семьи (как правило, от трёх детей и больше);

молодые семьи, имеющие как минимум одного ребёнка;

дети-сироты;

граждане, не имеющие жилья в собственности и нуждающиеся в нём;

сотрудники бюджетных организаций;

военнослужащие;

семьи, потерявшие кормильца в результате боевых действий;

родственники умершего Героя Российской Федерации;

ветераны Великой Отечественной войны;

граждане, признанные инвалидами I, II или III группы или имеющие ребёнка с инвалидностью;

чернобыльцы;

некоторые пенсионеры (в каждом регионе отдельные правила);

некоммерческие организации;

религиозные организации.

Какую землю можно получить бесплатно

Потенциальный приобретатель земли на льготных основаниях при подаче заявления может указать конкретный участок, который его интересует. При этом он должен соответствовать ряду требований, вот основные из них:

Объект должен официально числиться на балансе того государственного или муниципального органа, к которому обращается заявитель. Участок можно получить на территории того региона, в котором прописан получатель. Однако в некоторых отдельных случаях это необязательно — например, по программе «Арктический гектар» приобрести землю способен любой россиянин. Размер земельного участка зависит от категории обратившегося гражданина и местоположения объекта. Обладатели государственных наград могут получить землю размером от 8 соток, если она находится в городской черте, и от 25 соток, если та располагается в сельской местности. Для всех остальных групп граждан средний размер участка составит 15 соток. Выделяемый участок должен состоять на кадастровом учёте и иметь конкретно очерченные границы.

Государственные и муниципальные службы также могут предложить собственный вариант земли потенциальному получателю. В случае если он по тем или иным причинам не подходит, заявителю придётся заново отстаивать очередь.

Как получить земельный участок бесплатно pixabay

Под какие цели даётся земля

Даже если заявителю удаётся получить земельный участок на льготных основаниях, его законным собственником по-прежнему остаётся орган государственной или муниципальной власти, так как земля предоставляется в аренду или временное пользование. Именно он диктует цели использования объекта. Они могут отличаться в зависимости от категории гражданина. Вот основные из них:

индивидуальное жилищное строительство;

использование земли в качестве личного подсобного хозяйства (приусадебного или полевого участка);

организация предпринимательской деятельности;

ведение садоводства;

строительство и ведение дачного хозяйства;

выпас сельскохозяйственных животных и птиц;

ведение фермерского хозяйства.

В случае несоблюдения обязательств арендатор будет оштрафован. При повторном нарушении участок может быть изъят.

Как получить от государства земельные участки pixabay

Какие документы нужны для оформления бесплатного участка

Первый и основной документ, необходимый для получения земельного участка в безвозмездное пользование, — заявление. В нём нужно указать цель использования земли, её месторасположение, размер и данные, которые подтвердят, что она находится на кадастровом учёте и её границы очерчены.

В зависимости от самой цели отличается и состав пакета документов. Вот список основных:

Документ, подтверждающий личность заявителя (например, паспорт РФ). Копия документа, который подтверждает личность заявителя. Документ, подтверждающий проживание заявителя на территории региона, в котором он запрашивает участок. План межевания участка. Документ, подтверждающий право заявителя на получение льгот, например:

справка о составе семьи и постановке на учёт в качестве многодетных (для многодетных);

документ о полученном образовании и копия трудового договора (для молодых специалистов и сотрудников бюджетных организаций);

справка, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов);

военный билет (для военных) и т. д.

6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними.

Получение земельного участка Сергей Булкин/NEWS.ru

Как оформить земельный участок

Схема оформления земельного участка на льготных условиях довольно проста:

Подайте все вышеперечисленные документы вместе с заявлением в администрацию своего региона (муниципального образования). Дождитесь одобрения заявки. После этого вас запишут в очередь для детального рассмотрения заявления. В среднем на это уходит до 30 суток. В зависимости от цели получения земельного участка различаются и сами очереди. Когда подойдёт ваша очередь, вас пригласят на осмотр заявленного участка. В случае если вы не указали в заявлении конкретную территорию, будет проведён розыгрыш свободного участка. Если он вам не подойдёт, вы можете встать в очередь снова. Если же предложенный вариант непригоден для проведения работ (например, находится в болотистой местности), представитель муниципального органа должен предложить вам альтернативный вариант вне очереди. Если конечный вариант вас устраивает, вы подписываете договор с муниципалитетом. Затем вы можете оформить право собственности на землю. Заявление должно быть подано в МФЦ.

В случае если участок был предоставлен во временное пользование, вы не можете проводить над ним никакие сделки вплоть до окончания срока действия договора. После этого вы также можете потребовать оформить его на себя. Если земля использовалась по целевому назначению, шанс успешного переоформления крайне высок.

Какую землю можно получить бесплатно pixabay

Региональные гектары

Помимо стандартной схемы получения земельного участка на льготных основаниях существуют отдельные региональные программы. На сегодняшний день в России их всего четыре:

Согласно правилам этих программ, участки могут быть отданы на безвозмездной основе на срок до пяти лет. Причём принять в этом участие сможет любой желающий, проживающий в том же регионе, где проходит программа (в случае с «Дальневосточным гектаром» завладеть землёй сможет любой желающий вне зависимости от региона). Участки отдаются под конкретные цели для освоения территории, поэтому зачастую они разыгрываются на конкурсной основе.

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