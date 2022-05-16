Дачный ответ: сколько стоит «домик в деревне» Чего ждать от цен на загородную недвижимость этим летом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Дороговизна курортного отдыха подогрела спрос на загородную недвижимость. Многие задумались о покупке дома на природе именно теперь. И, возможно, не зря. С одной стороны, загородные дома сегодня практически не дорожают. Но это пока. В среднем с апреля 2021 года стоимость такой недвижимости увеличилась на 30–40%, однако эксперты рынка не исключают, что она может прибавить ещё 5–10%. Интерес к жизни на природе вновь начал расти вместе с ростом объёма предложения. О том, какие объекты сегодня пользуются особой популярностью и где искать бюджетные варианты — в материале NEWS.ru.

Спрос растёт — цены держатся

По мере приближения дачного сезона спрос на загородную недвижимость всегда растёт. Но в этот раз интерес россиян к покупке «домика в деревне» отчасти спровоцировали сложности с путешествиями, отчасти резкий рост цен на курортный отдых. По данным «Авито Недвижимости», за два последних месяца спрос на загородные объекты вырос на 7%. При этом активнее всего россияне интересовались дачами — в апреле эксперты зафиксировали рост спроса на дачи на 23%. На 8% вырос спрос на коттеджи, на 4% — на таунхаусы и на 1% — спрос на дома.

По сравнению с апрелем 2021 года спрос на загородную недвижимость снизился на 11%, что, скорее всего, связано со снижением количества объектов в продаже (тоже на 11%).

Однако сейчас рынок активно пополняется новыми вариантами, за месяц объявлений стало на 2% больше, наиболее активно на продажу выставляются дачи (+11% за месяц), — рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Авито».

При этом загородная недвижимость этой весной не дорожает, отметили там. Во время пандемии цены на жильё на природе максимально поднялись, и тогда покупатели были готовы платить, чтобы сделать самоизоляцию более комфортной. Сейчас загородная недвижимость не первая необходимость, и в ситуации экономической неопределённости население не готово тратить на неё сбережения, объясняют эксперты.

В отличие от средних цен по России, в Подмосковье средняя стоимость дачи за месяц выросла на 3% (до 1,7 млн рублей за объект), дома — на 1% (до 7 млн рублей), коттеджа — на 5% (до 21 млн рублей). А вот таунхаусы, напротив, подешевели на 2% (до 17 млн рублей). При этом спрос на загородные объекты в Московской области снизился на 7% за месяц, хотя и остался на уровне прошлого года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам руководителя отдела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ «Сущёвский» Татьяны Ананьевой, в настоящий момент спрос сосредоточен на домах «по ключ», когда можно сразу въехать и жить, а также участков без подряда.

Наиболее востребованы дома «под ключ» площадью 100–150 квадратных метров на участках пять — семь соток. Небольшие метражи экономнее в содержании и обслуживании. А участки без подряда покупатели рассматривают как способ вложения денег на будущее, — уточнила собеседница NEWS.ru.

На вкус, цвет и кошелёк

По данным «Авито Недвижимости», средняя дача в России сегодня обойдётся покупателям в 600 тысяч, дом — в 2,5 млн рублей, коттедж — в 8,5 млн, а таунхаус — в 7,5 млн рублей.

Спрос есть на любое направление, если, конечно, речь идёт о ликвидных объектах. Если говорить о Подмосковье, то на западном и юго-западном направлениях количественный состав объектов больше, а потому и количество продаж выше, говорит Ананьева. Например, дом общей площадью 160–180 квадратных метров с участком в 8–10 соток на восточном направлении (заведомо самом бюджетном) будет стоить в диапазоне 8–15 млн рублей. Аналогичный дом на западном направлении обойдётся покупателю примерно вдвое дороже.

В среднем стоимость загородных объектов сейчас на 30–40% выше относительно прошлого года, однако не исключено, что она может вырасти еще на 5–10%, полагает Ананьева.

По данным базы объектов МИЭЛЬ, стоимость самых недорогих загородных домов в Московской области начинается от 800 тысяч рублей. К примеру, за эту сумму предлагается деревянный площадью 27 квадратных метров в 80 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. На участке 14 соток также есть баня, хозяйственный блок, беседка.

За аналогичную стоимость можно купить дачу в черте города Электростали (40 км от МКАД по Горьковскому шоссе). На участке в шесть соток построены два одноэтажных домика 31 и 20 квадратных метров, есть баня, проведено электричество. Чуть дороже — за 900 тысяч рублей — можно приобрести деревянный дом в Егорьевском районе (140 км от МКАД). Площадь участка — 24 сотки, а площадь дома — 36 «квадратов».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области можно встретить участки ценой до 100 тысяч рублей за сотку, но далеко от центра области и с минимальным набором коммуникаций, рассказывает обозреватель Zagorod.ru, эксперт рынка недвижимости Олег Воронин. По его словам, самые популярные готовые предложения — в районе 3 млн рублей. За эти деньги можно найти небольшой «антикварный» домик в садоводстве без удобств. Правда, это чисто дачный вариант.

В целом загородный рынок очень неоднороден. Ценообразование что участков, что готовых домов хаотичное: «хотелки» продавцов зачастую неадекватны, а реальные сделки никто не отслеживает, — признаёт собеседник NEWS.ru.

Впрочем, дело здесь не столько в ценнике, сколько непосредственно в качестве объектов. Зачастую на продажу выставляются «самоделки», в которые нужно вкладывать значительные средства, поэтому дешевле бывает снести постройку «под корень», говорит Воронин.

Что нам стоит дом построить

Проблема в том, что в нынешних условиях строительство загородного дома может оказаться чрезмерно дорогим удовольствием. По данным Ассоциации деревянного домостроения, деревянные дома (строительство) подорожали в среднем на 40–60%. Ценник вырос и на дома из других материалов, в том числе из-за дефицита некоторых позиций (в частности, пенобетона).

При этом рост цен на стройматериалы, согласно официальной статистике, составил 16–30%. Но это с учётом расценок для застройщиков, которые «берут» оптом и много, для частника ценник ещё выше, уточняет Воронин.

На самом деле некоторые важные позиции (к примеру, теплоизоляция) подорожали чуть ли не в два раза. Так что строительство дома не могло не вырасти в цене и вряд ли будет какое-то снижение в ближайшее время, — рассуждает Воронин.

К примеру, строительство дома площадью в 150–200 квадратных метров с отделкой, коммуникациями обойдётся в 7–10 млн рублей. Многое зависит от площади объекта, а также «прайса» и жадности строителей, которые с началом дачного сезона и растущей востребованностью могут диктовать любые цены.

И заказчику в данном случае надо понимать: условно за неделю дом ему никто не построит. Даже согласованные сроки строительства могут быть увеличены — как правило, все нюансы стройки заранее учесть не получается, говорит Воронин. И многое здесь зависит от везения, в том числе профессионализма нанятых строителей, погоды и т. д.