Рынку загородной недвижимости Подмосковья предрекли рост продаж Риелтор Лукинов: всплеск продаж загородной недвижимости Подмосковья будет в начале июня

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Всплеск продаж загородной недвижимости Подмосковья будет в начале июня, дал прогноз руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов. К концу года цены упадут, но на рынке останутся только невостребованные варианты, сообщил он в разговоре с «Радио 1».

Цены снизятся ближе к ноябрю и декабрю. Почему? Потому что на те неликвидные дачи и коттеджи, которые не успеют реализовать до конца года, будут традиционные скидки. Но надо понимать, что ликвидные предложения будут востребованы всегда и на них цены не снижаются. Так что стоит для себя решить, что важнее — купить дёшево или то, что нужно и качественное, — сказал Лукинов.

Он добавил, что стоимость коттеджей зависит и от расположения. Например, «неутеплённый сарайчик» с туалетом во дворе и в 80 км от МКАД продадут за 2-3 млн рублей. Хорошие дома в 30-километровой зоне от МКАД стоят от 15 до 25 млн рублей.

При выборе загородного дома эксперт по недвижимости Олег Бендриков посоветовал обращать особое внимание на техническую документацию, так как продавцы нередко искусственно занижают реальную площадь дома, чтобы не платить большие налоги. Он также порекомендовал выяснить, заключены ли договоры с ресурсоснабжающими организациями.