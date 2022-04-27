Россиянам рассказали, как выбрать загородную недвижимость Эксперт по недвижимости Бендриков рассказал, как выбрать загородный дом

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При выборе загородной недвижимости людям следует обращать особое внимание на техническую документацию, так как продавцы нередко искусственно занижают реальную площадь дома, чтобы не платить большие налоги, заявил эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Он также порекомендовал выяснить, заключены ли договоры с ресурсоснабжающими организациями, пишет «Москва 24».

Если продается дом, не подключённый к коммуникациям, то нужно смотреть, есть ли разрешение на строительство, чтобы в дальнейшем оформить дом в собственность, подключить все коммуникации и получить кадастровый номер, — сказал Бендриков.

Он посоветовал узнать, кому принадлежит дорога к участку. Эксперт отметил, что собственник может поставить там шлагбаум и к дому придётся идти пешком несколько километров. В такой ситуации, отметил Бендриков, к жилью не удастся подвезти ни продукты, ни стройматериалы.

Нужно выяснить, в каком состоянии фундамент, пол, нет ли плесени в подвале, на чердаке. Если говорить о хороших коттеджах, то нужно проверить состояние крыши: зачастую там, где она ровная, плохая гидроизоляция и начинает расти грибок, — резюмировал эксперт.

Ранее риелтор Николай Барсуков заявил, что с 70-процентной вероятностью цены на вторичное жильё в России упадут после мартовского ажиотажного спроса на квартиры. Вместе с этим он оценил шансы на снижение стоимости новостроек всего в 35%.