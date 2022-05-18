Всё, что нужно знать о Mir Pay и других способах бесконтактной оплаты Рассказываем о доступных способах бесконтактной оплаты: Google Pay, Apple Pay, Mir Pay, Samsung Pay, SberPay, Yandex Pay, Система быстрых платежей

Mir Pay / Фото shutterstock.com

В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины против россиян был введён ряд санкций. Наиболее болезненными оказались ограничения со стороны платёжных систем — из России ушли Visa, Mastercard. Позднее были полностью заблокированы системы электронных платежей Apple Pay и Google Pay. Большинству тех, кто пользовался бесконтактной оплатой через телефон, пришлось перейти на физические носители (карты). Тем не менее платить с помощью смартфона всё ещё представляется возможным. В этом тексте мы подробно изучили актуальное состояние всех имеющихся способов бесконтактной оплаты.

Google Pay

С 10 марта Visa и Mastercard временно перестали работать на территории России. Это означает, что россияне могут пользоваться картами внутри страны, если оформили их там же. Несмотря на это, Google Pay прекратил обрабатывать любые платежи, проходящие в России.

Apple Pay

Apple Pay с 10 марта также перестал работать с картами Visa и Mastercard, а 25 марта была ограничена возможность оплаты картами «Мир» с помощью Apple Pay.

Несмотря на это, пользователи Рунета нашли лазейку в работе системы электронных платежей. Для того чтобы платить Apple Pay стало возможным, необходимо провести следующий ритуал:

Приложение Frank May/picture alliance/Global Look Press

Зайдите на сайт icloud.com/find и авторизуйтесь. Перед вами появится карта Локатора. Выберите на странице раздел «Устройства», после чего найдите ваш iPhone. Переведите устройство в Режим пропажи, после чего нажмите «Далее». Через несколько секунд ваш телефон заблокируется. Будьте к этому готовы. Разблокируйте iPhone с помощью ввода своих данных. Готово! Ваши карты снова привязаны.

Интернет-юзеры отмечают, что данный метод является ненадёжным, так как периодически карты «слетают». Кроме того, с помощью этого метода невозможно подключить новые карты. И всё же этот способ является рабочим.

Mir Pay

Mir Pay является альтернативным мобильным приложением для бесконтактной оплаты. Изобретено оно было три года назад, однако актуальность приобрело только сейчас, на фоне действующих ограничений. Работает оно исключительно с картами «Мир».

Mir Pay на iPhone

Mir Pay не представлен в магазине мобильных приложений App Store, а следовательно, владельцы техники Apple не смогут воспользоваться данным видом бесконтактной оплаты.

Mir Pay на Android

Приложение Mir Pay доступно пользователям мобильных устройств на базе Android версий 6.0 и выше. Также необходимо наличие в телефоне NFC-модуля.

Google Pay Артём Соболев/NEWS.ru

В настоящий момент сервис работает с картами большинства российских банков, таких как Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и др. Для того чтобы им воспользоваться, нужно быть обладателем виртуальной или пластиковой карты «Мир». Также для подключения Mir Pay вам понадобится рабочий интернет и учётная запись Huawei или аккаунт Google.

Если все вышеперечисленные пункты выполнены, необходимо действовать следующим образом:

Установите мобильное приложение Mir Pay через Google Play. Активируйте карту в приложении с помощью сканера или ручного ввода реквизитов. Подключите разблокировку устройства с помощью отпечатка пальца, графического или пин-кода.

Платёжная система настроена.

Samsung Pay

В отличие от своих конкурентов, Samsung Pay продолжил работать на территории России. Ограничения со стороны Visa и Mastercard затронули и его — теперь пользователи Samsung Pay не смогут оплачивать покупки через карты этих платёжных систем, а также заводить новые. Однако поддержка банковских карт «Мир» не прекратилась.

Главный недостаток Samsung Pay заключается в его эндемичности. Для пользования платёжной системой клиент должен иметь смартфон или умные часы, произведённые Samsung (полный перечень устройств можно найти на сайте компании).

Samsung Pay Евгения Смолянская/NEWS.ru

Чтобы зарегистрировать свою карту в Samsung Pay, вам понадобится:

Установить мобильное приложение Samsung Pay. Активировать карту в приложении с помощью камеры или ввода данных вручную. Подключить разблокировку экрана с помощью отпечатка пальца, графического или пин-кода.

Готово! Теперь вы можете пользоваться картой с помощью приложения.

SberPay

Сервис SberPay доступен исключительно владельцам карт Сбербанка, которые привязаны к платёжной системе «Мир». С его помощью можно оплачивать как онлайн-заказы, так и покупки через кассовый терминал. Для последнего необходимо иметь устройство на базе Android с NFC-модулем, для интернет-заказов подойдёт любой смартфон.

Чтобы воспользоваться SberPay, вам не потребуется установка специального приложения — достаточно лишь иметь «Сбербанк Онлайн». Для подключения платёжной системы действуйте следующим образом:

Войдите в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Выберите карту, которую хотите привязать к SberPay. Перейдите в настройки и нажмите «Оплата телефоном SberPay».

SberPay готов к использованию. Авторизация происходит вручную или автоматически при поднесении устройства к терминалу оплаты.

Yandex Pay

Как можно понять из названия, Yandex Pay является платёжной системой компании «Яндекс». В отличие от всех вышеперечисленных конкурентов, с помощью Yandex Pay нельзя оплачивать офлайн-покупки — сервис действует только в интернете. Однако помимо карты «Мир» к нему можно привязать и ушедшие из России Visa и Mastercard — они будут работать.

ЯPay shutterstock.com

Для того чтобы воспользоваться Yandex Pay, пользуйтесь следующей инструкцией:

Создайте аккаунт на «Яндексе». Войдите в личный кабинет, далее — в раздел «Карты в ЯPay». Нажмите «Добавить карту, чтобы платить в один клик». Введите данные своей карты.

Теперь платёжная система готова к использованию. Ищите специальную кнопку «ЯPay» на сайтах партнёров, или вводите данные самостоятельно.

Система быстрых платежей

Многие магазины России начинают внедрять новый способ оплаты — через сканирование QR-кода с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, вам необходимо наличие приложения банка, который подключён к СБП, а также сама карта. Затем действуйте следующим образом:

Откройте приложение банка. Отсканируйте QR-код магазина через сканер в приложении. Подтвердите перевод денег.

На сегодняшний день подобный вид оплаты принимается в сети розничных магазинов «Магнит», а также в ряде других заведений.

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