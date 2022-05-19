Куда сходить в Сочи: 30 лучших мест Рассказываем, какие места необходимо посетить в Сочи самостоятельно или с детьми

Куда сходить в Сочи / Фото shutterstock.com

В этом году в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции для россиян стало недоступно авиасообщение как с большинством зарубежных курортов (санкции), так и с некоторыми российскими (перелёты над приграничными с Украиной территориями признаны небезопасными). Идеальным компромиссом в подобной ситуации является Сочи — город, в котором есть всё для хорошего отдыха. В этом тексте редакция NEWS.ru рассказывает о том, какие места необходимо посетить в Сочи, чтобы отпуск получился насыщенным.

Парки и зоны отдыха

Сочинский дендрарий

Сочинский дендрарий считается одним из наиболее красивых и богатых на растительность парков страны. На территории в 46 гектаров располагается свыше 1800 видов и форм растений. Помимо распространённых дубов, сосен, пальм, магнолий и розалий, здесь встречаются и совсем экзотические экспонаты. Кроме этого, в парке водятся лебеди, пеликаны и белочки. За счёт разнообразия и климата, дендрарий хорош для посещения в любое время года.

Сочи Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Олимпийский парк

Если вы спросите у любого россиянина, с чем у него ассоциируется город Сочи, то первое, что услышите — Олимпиада. И вправду — спортивное мероприятие, прошедшее в 2014 году, стало визитной карточкой города. Основные соревнования проводились в Олимпийском парке, на территории которого и до сих пор находятся спортивные объекты — стадионы и ледовые арены. Особым украшением парка является 50-метровая Чаша Олимпийского огня. В тёплые времена года здесь также устраивается шоу поющих фонтанов. Олимпийский парк круглогодично открыт для посещения.

Парк Ривьера

Парк Ривьера был основан в конце XIX в., и с тех пор является главной точкой притяжения в Сочи. Здесь можно найти развлечения на любой вкус — цветущие аллеи и бульвары, разнообразные аттракционы, Зелёный театр, океанариум, дельфинарий. Главной изюминкой парка считается Поляна дружбы, на которой произрастают цветы магнолии. Их посадкой в прошлом веке занимались советские и американские космонавты, в том числе и Юрий Гагарин.

Навагинская улица

Навагинская улица — одна из самых оживлённых в Сочи. Стала она такой с приходом Олимпиады — улицу сделали пешеходной, реконструировали и облагородили. Теперь она считается сочинским Арбатом. Здесь всегда приятная атмосфера: играет музыка, веселятся люди, работают кафе и рестораны, растут кипарисы и пальмы.

Достопримечательности Сочи tripadvisor.ru

Приморский парк

Пребывая в черте города Сочи, вы так или иначе окажетесь и в Приморском парке. Он располагается в верхней части Центральной набережной, и большинство людей прячется там от жаркой погоды в тени деревьев. Также на территории парка можно заметить множество скульптурных композиций, каждая из которых связана с историей города. Вблизи парка находятся Зимний театр и Концертный зал «Фестивальный», где проводится фестиваль КВН.

Прибрежная зона

Имеретинская набережная

Имеретинская набережная является самой длинной в городе Сочи. Её общая длина — 7 километров, проходит она от границы с Абхазией до Имеретинского порта. Набережная была построена к Олимпиаде, поэтому на сегодняшний день она пребывает почти в идеальном состоянии. С одной стороны можно увидеть облагороженные пляжи и красивые виды на океан, с другой — велосипедные дорожки со специальным покрытием, на которых зачастую можно даже оказаться в пробке.

Центральная набережная

Центральная набережная города Сочи никогда не бывает пустой. Находясь в центре города, она притягивает большинство туристов и местных жителей, в результате чего вам даже зимой может показаться, что наступил курортный сезон. Набережная поделена на два уровня — нижний (прогулочная зона) и верхний (парк и смотровые площадки). На её территории находится множество ресторанов, магазинов и сувенирных лавок. Там же можно выйти к морю или посетить аквапарк.

Куда сходить в Сочи tripadvisor.ru

Набережная реки Сочи

Если наскучило море, но тем не менее хочется прогуляться по набережной — вам нужно пройтись вдоль реки Сочи. В преддверии Олимпиады эта территория была облагорожена, а русло реки подверглось чистке. Теперь на неё открывается прекрасный вид, само же пространство набережной заполнено различными деревьями, кустарниками и цветочными клумбами. Также тут проложены велодорожки для любителей активного отдыха.

Места для развлечения

Сочи-парк

Сочи-парк является идеальным местом досуга для всей семьи. По сути это русский аналог Диснейленда, на территории которого находится множество аттракционов со знакомыми нам с детства названиями, такими как «Змей Горыныч» или «Жар-Птица». Дети здесь смогут порезвиться в игровых зонах или на каруселях, а люди повзрослее оценят экстремальные аттракционы. В перерывы же можно посетить одно из множества кафе. Билет в Сочи-парк действует сутки, а это значит, что количество посещений аттракционов не ограничено.

Сочи Автодром

Гуляя по Олимпийскому парку, не забудьте посетить сочинский автодром. Именно на его территории каждый год проводится российский этап «Формулы-1». Там вы сможете посетить музей легендарных гоночных соревнований, изучить трассу и самостоятельно прокатиться на ней за рулём профессионального спорткара. Вход открыт для взрослых и детей.

Развлечения в Сочи tripadvisor.ru

Skypark

Любителям острых ощущений следует побывать в Скайпарке — первом в России парке экстремальных развлечений на высоте. Вся активность происходит на подвесном мосту, перекинутом через каньон Ахштынского ущелья. Его высота — 207 метров. В Скайпарке можно совершить прыжок с моста на специальном канате, покачаться на высокогорных качелях или прокатиться на зип-лайне. Впечатления не покинут вас очень долго.

Аквапарк АкваЛоо

В городе Сочи располагается множество различных аквапарков, но наиболее интересный из них — АкваЛоо. Главное его преимущество в воде — она морская. За счёт того, что половина территории аквапарка крытая, он открыт к посещению в любое время года. Соответственно, вы можете искупаться как в море даже зимой, а различные горки и гейзеры обогатят ваши впечатления. Также вы сможете посетить бассейн и оздоровительную зону, с сауной и джакузи.

Интересные постройки и сооружения

Санаторий имени Орджоникидзе

Санаторий имени Орджоникидзе является одним из наиболее удивительных памятников сталинской архитектуры. Несмотря на то, что он заброшен и формально не функционирует, власти его не сносят. Причина кроется в популярности постройки как среди туристов, так и местных жителей. Здание украшают монументальные арки, колонны и лепнина, а окружают его фонтаны и прогулочные дорожки из камня.

Сочи tripadvisor.ru

Дача Сталина

На вершине горы в районе Мацестинского лесопарка находится сочинская дача Иосифа Сталина. Несмотря на срок её существования, она выглядит так же, как и при жизни вождя — здание постоянно реставрируют. Внутри него располагается дом-музей Сталина. Посетив это место, вы сможете прочувствовать на себе советский быт 30-х годов.

Дача Квитко

Любителям европейской архитектуры следует посетить дачу полковника Квитко. Она представляет собой полуразрушенное каменное здание в итальянском неороманском стиле. Несмотря на заброшенность здания, здесь сохраняются винтовые лестницы, арочные окна, пианино, картины и зеркала, что создаёт удивительную атмосферу. А окружающая природа только усиливает эмоции.

Ледовый дворец "Большой"

Согласно опросу, проведённому среди членов Союза архитекторов России, Ледовый дворец «Большой» признан лучшим объектом современной архитектуры Сочи. Он выполнен в виде «замёрзшей капли» и по форме повторяет здание Пекинской оперы. В самом здании, находящемся в Олимпийском парке, проводятся соревнования по хоккею.

Олимпийский стадион Фишт

Фишт также признаётся архитекторами как одно из лучших современных строений. Назван он в честь горы, которая располагается недалеко от Олимпийского парка. Отделка здания выполнена в стиле яиц Фаберже, по виду оно напоминает раскрывшуюся раковину — трибуны защищены крышей, а само поле находится под открытым небом. В тёмное время суток включается подсветка.

Интересные места в Сочи tripadvisor.ru

Смотровая площадка Роза Ветров

Смотровая площадка Роза Ветров находится на горе Батарейка и представляет собой трёхэтажную башню. На первом этаже размещён вход, на втором кафетерий, на третьем — сама смотровая площадка с панорамным видом на город. Перемещаться между этажами вы будете по винтовой лестнице.

Загородные красоты

Гора Ахун

Если же Роза Ветров не впечатлила вас, следует подняться на Гору Ахун. Именно она считается самой высокой в черте Сочи — 663 метра над уровнем моря. На её территории располагаются смотровая башня и колесо обозрения, с которых открываются уникальные виды на город, море, леса и другие горы. Также Ахун известен своими пещерами — их здесь около 30. Наиболее глубокой считается Большая Ахунская.

Орлиные скалы

Недалеко от Ахуна расположились Орлиные скалы — горный объект, пользующийся особой популярностью у скалолазов за счёт своей абсолютной вертикальности и сравнительно доступной высоты в 400 метров. Согласно древней легенде, именно к этим скалам был прикован Прометей, брат Зевса. В честь этого на вершине одной из них установлена статуя титана.

Развлечения в Сочи tripadvisor.ru

Агурские водопады

Если вы решили посетить Орлиные скалы, то точно не пропустите каскад Агурских водопадов, который находится в шаговой доступности от них. Всего водопадов три, высота каждого из них около 30 метров. Они привлекают своей прозрачной водой голубоватого оттенка и мощностью струй. Звук от них доносится вплоть до Орлиных скал.

Воронцовские пещеры

На территории Сочинского национального парка разместилась сеть Воронцовских пещер. Их совместная протяженность — 12 километров, и большинство из них доступно для посетителей, не имеющих экипировки. Для удобного прохождения маршрута на территории пещер проведена искусственная подсветка. Также благодаря ей можно разглядеть своды пещер, сталагмиты и сталактиты.

Каньон Псахо

Каньон реки Псахо считается одним из самых живописных уголков окрестностей Сочи. Состоит он из двух частей — мокрой и сухой. В мокрой части располагаются река, водопады и скалистые утёсы, окружённые самшитовой рощей. По сухой части когда-то тоже текла река, но она пересохла, в результате там можно наблюдать высокие скалы.

Навалищенское ущелье

Вблизи реки Большая Хоста расположился крайне экзотический природный объект — Навалищенское ущелье. На его территории находятся скалы ослепительно серого оттенка, которые возвышаются над руслом реки. Сама вода тоже пестрит цветом, кристально-голубым. Эта зона также богата на растительность — здесь очень много папоротника, тиса и самшита. Передвижение по маршруту происходит по подвесным деревянным мостам и лестницам.

Интересные места Сочи Irakliy Sunguryan/wikimedia.org

Красная Поляна

Красная Поляна заслуживает отдельного раздела в статье, поскольку это буквально «город в городе».

Горный курорт Красная Поляна

Красная Поляна каждую зиму собирает на своей территории множество горнолыжников и сноубордистов со всех уголков России и мира. Причина кроется в качественном развитии необходимой инфраструктуры и разнообразии горных вершин. Развлечься здесь можно и летом — например, отправиться в поход или заняться скалолазанием.

Набережная "Времена года"

На территории поселения Эстосадок, вдоль реки Мзымта проложена живописная набережная «Времена года». Она идеально подойдёт как для пеших прогулок, так и для занятий спортом, будь то бег или езда на велосипеде. Способствует этому грамотное современное благоустройство и красивые виды на горные хребты Кавказских гор.

Панорамная площадка Красная Поляна 360°

Одна из наиболее высоких обустроенных смотровых площадок находится в Красной Поляне вблизи остановки канатной дороги «Поляна 2200 метров». Саму высоту можно определить благодаря названию этой остановки. С данной смотровой площадки открывается вид на Адыгейские и Абхазские горы, а ещё на Чёрное море.

Казино Сочи

В Красной Поляне находится одна из немногих разрешённых игорных зон в России. Её общая площадь — 33 тысячи квадратных метров. На территории казино вы сможете сыграть в игровых автоматах, покрутить рулетку или сесть за покерный стол. Кроме этого, в здании располагаются рестораны, бар и сцена с танцполом. Вход 18+.

Куда сходить в Сочи tripadvisor.ru

Парк аттракционов Gorky Fly

Вблизи станции канатной дороги «Чёрная пирамида» разместился парк экстремальных аттракционов Gorky Fly. Там вы сможете покачаться на качелях, взлетающих над облаками, покататься на зип-лайне, длиной свыше 1000 метров, или опробовать скоростной супертроллей — маятник, на котором вы будете летать от одной горы к другой.

Скейт-парк

На территории Красной Поляны также располагается один из самых больших в России скейт-парков — 1060 квадратных метров бетона. Места хватит как для опытных скейтеров и роллеров, так и для начинающих. Последним могут помочь профессиональные инструкторы, которые находятся на территории парка.

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