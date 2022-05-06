Риелтор рассказал, как купить дачу и избежать неприятностей Риелтор Барсуков: при покупке дачи стоит обратить внимание на подведённые коммуникации

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При покупке дачи стоит в первую очередь обратить внимание на подведённые коммуникации, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков изданию «ФедералПресс». Также следует выяснить, как построен дом, чтобы понимать, не понадобится ли ему скоро ремонт. А чтобы убедиться в точности границ участка, риелтор посоветовал обратиться к специалистам.

Редко люди вызывают экспертов, и это странно, потому что нужно понимать, какой дом вы покупаете: правильно ли он построен, ждёт ли вас в будущем капитальный ремонт. <...> Я рекомендую прибегать к помощи кадастровых инженеров. Потому что забор и реальные границы — это порой разные вещи, — сказал Барсуков.

Он добавил, что о самом посёлке, в котором продаётся дачный участок, многое могут рассказать соседи.

Ранее NEWS.ru дал советы, как обустроить земельный участок интересно и грамотно. Для этого нужно изучить его планировку: сфотографировать со всех сторон, измерить периметры всех зон и составить чертёж. Также нужно учесть и другие индивидуальные особенности участка, а именно: рельеф местности, вид и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод и расположение участка относительно сторон света.