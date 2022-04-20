Весна в самом разгаре. В это время дачники со всех уголков страны съезжаются в своих угодья, дабы заняться посадкой растений, приготовлением шашлыков и долгожданным единением с природой. Пребывание на даче — важный ритуал в жизни многих россиян, когда они могут и поработать, и отдохнуть. Кроме того, дачный участок является местом для творчества и креатива. Чтобы создать комфортные условия, его можно и нужно обустраивать под себя. Расскажем, с чего стоит начать обустройство дачи/сада/огорода, а также поделимся наиболее важными и интересными способами облагораживания территории.

Первые шаги

\Чтобы начать обустраивать дачный участок, вам нужно изучить его планировку. Сфотографируйте его со всех сторон, измерьте с помощью рулетки периметры всех зон и составьте чертёж. При осмотре своей территории с общего плана вам будет намного понятнее, что и где можно будет посадить, построить и облагородить. Необходимо рационально распределить всю территорию, чтобы у вас не оставалось пустырей и/или труднопроходимых зон. Если вы заблаговременно продумаете все моменты, то в будущем избежите значительных расходов средств и времени.

Также нужно учесть и другие индивидуальные особенности участка, а именно:

рельефные особенности местности

От рельефа участка зависит множество процессов по обустройству земли. Если участок находится на возвышенности или, наоборот, в низине, у вас могут возникнуть проблемы с распределением воды после дождя или снега. Однако их можно исправить искусственно, построив террасы или подпорные стены. Также можно рассмотреть вертикальную планировку.

Обустраиваем дачу своими руками Сергей Булкин/NEWS.ru

вид и структуру почвы

В составе земли важно соблюсти баланс глинистых соединений и песка, поскольку большинство культур лучше всего растёт в суглинистой почве. Определить структуру можно на ощупь — возьмите горсть земли в руку и сожмите её. Если рассыпается, значит в её составе много песка, если согнётся, то глины.

уровень залегания грунтовых вод

Отталкиваясь от этого показателя, вы определите, возможна ли посадка плодовых деревьев на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии до двух метров от земли, от этой затеи придётся отказаться (или же можно осушить ту часть участка, где вы хотите посадить деревья).

расположение участка относительно сторон света

Для многих плодовых растений и кустарников необходимо постоянное наличие естественного источника света. Если солнце проникает на территорию предполагаемых посадок, беспокоиться не нужно. Если нет, то имеет смысл выращивать тенелюбивые растения, такие как капуста, свёкла, лук, чеснок, зелень и другие.

Общие советы по обустройству дачи

Разбейте участок на несколько зон. Грамотная планировка — залог комфортных условий. Наличие и размер конкретных зон зависит от ваших личных потребностей и сил, а также от площади участка. Основные зоны на участках — садово-огородная (там вы будете сажать растения), жилая (там вы сможете жить), зона отдыха (там вы сможете расслабиться на свежем воздухе) и хозяйственная зона (пристройки под дополнительные нужды). Советы по обустройству дачи unsplash.com При планировке не забывайте про правила пожарной безопасности. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МЧС . Приведите участок к единому стилю, а если есть желание и средства, займитесь ландшафтным дизайном. Он должен быть основан на трёх принципах — простота, удобство и сочетаемость. Элементами ландшафтного дизайна являются как сама растительность, так и декоративные составляющие. Если у вас нет подобного дизайнерского опыта, лучше всего будет обратиться к специалисту. Исходя из рельефа и самого участка, он подберёт подходящий вариант. Заложите газон. Он придаст участку красоту и упорядоченность, а жарким летом создаст прохладу. Для размещения газона и последующего ухода за ним вам потребуется немало нервов. Очистите территорию от камней и инородных предметов, сравняйте все искусственные неровности, удалите ростки сорняков. Важно, чтобы поверхность была как можно более ровной (естественные особенности рельефа не в счёт), для этого используйте каток. Если все эти работы проведены успешно, можно удобрить землю и начать её рыхление. Состав удобрения зависит от типа почвы. Сам же газон рекомендуется сеять в начале весны, чтобы была возможность завершить основные работы до наступления зимы. В качестве семян используйте мятлик. Сажайте его с расчётом 20 г на 1 кв. м. Проложите дорожки на участке, а на местах с неровных рельефом постройте ступеньки. Они помогут вам не затоптать посадочную зону, оставят вашу обувь в чистоте, снизят риск падения, а также благодаря им вам будет легче ориентироваться на даче. В качестве бонуса вы получите визуально красивую территорию. Как правило, дорожки делают из камня, бетона, кирпича или дерева. Делайте их в едином стиле. Дачники Alexander Grishin/Russian Look/Global Look Press Пробурите скважину на даче. Не на всех участках возможно проведение водоснабжения, поэтому идеальный выход из ситуации — колодец. Для строительства колодца желательно позвать опытного мастера, но подготовительные работы вы можете провести сами. Выберите подходящее место и пробурите его садовым буром (можно приобрести в специализированном магазине) на глубину от 1,5 до 10 метров. Как только грунт будет напоминать жижу, вытаскивайте бур. Скважина прорыта. Создайте искусственное освещение. Это могут быть фонари, прожекторы, бра. Помимо основного назначения они выполняют и декоративную функцию. Как правило, располагают объекты освещения вдоль дорожек. Позаботьтесь об ограждении участка. Дача — сезонное место пребывания, поэтому так важно поставить надёжный забор. Основные виды — профнастил, шифер, деревянный, сетка-рабица. На надёжность влияет не столько изделие, сколько высота ограждения. Сам забор можно украсить однолетними вьющимися растениями. Они избавят его от строгости и выделяемости. Не забудьте про установку туалета. В связи с отсутствием на многих участках системы водоснабжения можно и нужно соорудить дачный сортир. Наиболее простой вариант — выкопать колодец, укрепить его бетонными кольцами и герметизировать швы. Таким образом, отходы не попадут в почву, а весной сортир не будет затапливать. Вокруг ямы, разумеется, следует установить кабинку. Соорудите баню и летний душ. Желание помыться и освежиться после утомительной работы — такая же естественная потребность, как и поход в туалет. На сегодняшний день продаются комплекты для установки банных комплексов в виде бочки. Для них не потребуется разрешение на строительство. Также вы сможете приобрести и наборы для летнего душа, которые в большинстве случаев идут с подогревом. Дача Anatoly Lomokhov/Global Look Press Установите на участке бассейн. Он послужит достойной альтернативой бане (или станет её продолжением) и привлечёт внимание детей. Не ставьте бассейн возле посадочной зоны, иначе растения могут пострадать от избыточной влаги. Разместите на территории участка погреб. Он понадобится вам для хранения урожая и таким образом заменит холодильник. С его помощью вам не придётся везти все запасы домой. Как правило, погреб сооружается под землёй, рядом с грунтовыми водами. Процесс строительства мы опишем в одном из следующих текстов. Постройте беседки и скамейки. Они спасут вас как от сильных дождей, так и от палящего солнца. Устанавливать их следует в тени. Количество лавочек должно быть обусловлено размером участка и численностью приходящих людей. Старайтесь ставить их подальше от садово-огородной зоны. Разбейте на участке цветочные клумбы и соорудите искусственные водоёмы. Они послужат отличным декоративным решением для дачи. Кроме этого, с их помощью вы по максимуму задействуете свою территорию. Выделите место для детской площадки на тот случай, если у вас имеются дети. Таким образом, вы не будете отвлекаться от посадок и одновременно сможете продолжить наблюдать за детьми. В качестве подходящих конструкций можно использовать качели, горки, песочницы, батуты и другое. Также их следует дополнить декоративными элементами, которые привлекут внимание детей. Сооружайте площадку рядом с беседкой и жилой зоной, чтобы можно было со всех сторон увидеть ребёнка. Повесьте гамак. Так вы сможете и отдохнуть после изнурительного дня и позагорать при хорошем солнечном свете. Для этого вам потребуются опоры, например, два дерева, к которым и будет крепиться основание гамака. Зона для шашлыков pixabay.com Создайте зону для шашлыков/барбекю, какая дача без шашлыков. Помните, что во время приготовления блюда вы будете неподвижно находиться в одной точке, а значит нужно подыскать место в тени. Мангал следует расположить подальше от деревьев и заборов, поскольку открытый огонь может вызвать пожар. Лучшее место для барбекю — в центре дачного участка. Рядом с самим мангалом/коптильней будет правильно расположить стол и скамейки, а также место для колки дров и хранения смеси для розжига (для оперативного поддержания огня). Найдите место под парковку. Если вы добираетесь на дачу на машине, следует заранее позаботиться о месте её размещения. Зачастую к дачному участку нет возможности проехать ввиду отсутствия дороги и/или парковочного места. Если расстояние небольшое, есть резон самостоятельно проложить дорожку. На самом участке можно разместить помещение под гараж или зону для парковки.

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