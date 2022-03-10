Для помощи россиянам в условиях санкций предложили создать семейные МФЦ

Для помощи россиянам в условиях санкций следует создать семейные многофункциональные центры (МФЦ), рассказала зампредседателя Совета по социальной защите и поддержке граждан в условиях санкций при председателе Госдумы Анна Кузнецова «Парламентской газете». Это поможет скоординировать действия госучреждений и общественных организаций, считает она.

Семейные МФЦ важны тем, что они объединяют усилия не только государственных и муниципальных учреждений, призванных помогать семьям, но и общественных организаций. В прошлом году в Орловской области увидела, как работает семейный центр. В таких МФЦ при обращении можно в одном месте получить и юридическую, и психологическую, адресную и другие виды помощи. Кроме того, мы знаем, какую большую помощь оказывали НКО во время пандемии, как широко развернулось волонтёрское движение, — сказала Кузнецова.

Она добавила, что в связи с санкциями семьям уже начали помогать, а при необходимости социальную поддержку усилят. Меры помощи должны работать без ошибок и достигать каждого россиянина, отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая.