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Путин заявил о новых выплатах на детей 8-16 лет

Путин заявил о новых выплатах на детей 8-16 лет для семей с невысокими доходами
01:19, 08 марта 2022
Путин заявил о новых выплатах на детей 8-16 лет Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая, отметил российский лидер в поздравлении с 8 Марта, которое размещено на сайте Кремля.

Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в России для беременных женщин и семей с невысокими доходами уже существуют выплаты, которые они получают каждый месяц. Такие меры предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Путин пообещал «делать всё для поддержки семей», поскольку это является для властей безусловным приоритетом.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём. Глава государства процитировал слова Екатерины II, которые были написаны ею, по свидетельству современников. Глава российского государства отметил фразу императрицы , в которой она говорила: «Я буду защищать мою родину языком и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни».

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