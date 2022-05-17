Опасная природа: явления разрушительной силы Что надо знать о наиболее опасных стихиях в нашей стране, а также о редких и необычных природных явлениях

Лесные пожары в Сибири / Фото shutterstock.com

С начала мая россияне следят за новостями Сибири и Урала, где до сих пор продолжает бушевать масштабная стихия — лесные пожары. В один миг люди гибнут, лишаются жилья, денег, документов. И это лишь один из видов опасных природных явлений. NEWS.ru решил рассказать, каких стихий стоит опасаться в России, чтобы быть на чеку, а также о нескольких самых редких и необычных природных явлениях на планете для расширения кругозора.

Стихийные природные явления России

Стихийные природные явления — события в природе, обладающие могущественной разрушительной силой. Только вдумайтесь, каждый год экономический ущерб от наиболее опасных природных явлений — около 11 млрд. рублей, а количество жертв исчисляется сотнями. Рассказываем о наиболее частых стихиях в России.

Бури, смерчи, ураганы, грозы

Эти природные явления составляют 28% от общего количества стихий в РФ. Притом речь не только о масштабных разрушительных явлениях, таких как смерч, ураган, но и о ливнях, снегопадах, градах. Эти атмосферные процессы тоже причиняют немало бед.

Наиболее опасное природное явление, такое как смерч, в России происходит намного реже, чем ураганы. Наши бури и ураганы по силе не такие значительные как в других частях света, но их последствия, безусловно, болезненны для пострадавших, хоть и не такие фатальные и объемные, как, например, в США или Австралии.

Опасные природные явления shutterstock.com

Что касается гроз, это стихийное природное явление быстротекущее, бурно протекает и тоже может быть очень опасным. Около 78% всех молниевых разрядов действуют в тропической и экваториальной зоне. Наибольшая грозовая активность наблюдается в Центральной Африке. Если задаться вопросом, над какой природной зоной гроза — редкое явление, то можно отметить полярные районы Арктики, Антарктики, а также над полюсами. В такой местности гроз практически не бывает.

В России грозы случаются преимущественно летом. Наиболее интенсивно стихия бушует в умеренных широтах Европейской части России и Западной Сибири. Грозовые молнии опасны для жизни людей, а, попадая в здание, приводят к его разрушению, могут вызвать пожар.

Землетрясения

Мощнейшее и страшное природное явление. Занимает 24% от всех природных ЧС в России. Землетрясение возникает внезапно, предотвратить его невозможно. 40% территории нашей страны занимают зоны с повышенной опасностью (на 9% из них могут возникать толчки в 8-9 баллов).

В зоне риска находится более 300 населенных пунктов, более 100 городов — Владикавказ, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Иркутск и другие. Здесь это природное явление возникает с наибольшей силой.

Стихийные природные явления shutterstock.com

Наводнения

Этот вид опасного стихийного природного явления составляет 19% от общего количества стихий в России. Происходят они часто, имеют большую площадь распространения, причиняют большой материальный ущерб, уносят много жизней людей. Каждый год происходит затопление 15-20 городов. Это примерно 40-60 ежегодных крупных наводнений.

Наверняка многие помнят о масштабном наводнении 2001 года в Якутии. Из-за этого стихийного природного явления река Лена поднялась на 17 см, затопив около десяти регионов, погрузив под воду около 10 тыс. домов в городе Ленск. Более 40000 человек были вынуждены покинуть свой дом и переселиться.

Размер экономического ущерба был колоссальным — чуть менее 6 млрд рублей. Из-за поднятия уровня этой же реки масштабные затопления были и в 1998 году. Материальный ущерб тогда составил более 1 млрд рублей.

Оползни, сели, обвалы

Эти природные явления развиваются неожиданно. Оползни и сели могут полностью разрушать здания, появляются человеческие жертвы, причиняется большой экономический ущерб.

Оползни развиваются по причине смещения горных пород в местах склонов. В основном после осадков или землетрясений. В РФ чаще происходят в Поволжье, Забайкалье, на Кавказе, Сахалине и в других регионах.

Наиболее опасное природное явление shutterstock.com

Сели — это течение мощных потоков с твердыми материалами, которые стремительно спускаются по горным долинам. Это опасное природное явление может быть вызвано обильными дождями, наблюдается после того как тает снег, ледники.

В основном сели происходят на Северном Кавказе, в Камчатском крае, на Северном Урале, Кольском полуострове. Представляют прямую угрозу десятку городов.

Лесные пожары

Не менее опасными стихийными природными явлениями являются лесные пожары. Каждый год они покрывают площадь от 500 тыс. до 2 млн гектар в России. Это неудивительно, ведь в РФ больше половины территории — леса, а это более 1 млрд 187 млн гектар.

В 2022 году уже в мае масштабы огненной стихии в России катастрофические. Пламя бушует на территории, по площади вдвое большей, чем в такой же период прошлого года. К середине мая бушуют порядка 130 лесных пожаров на территории около 20 тыс. гектар.

В 49 регионах введен особый противопожарный режим. Самая сложная ситуация в Курганской области, в Алтайском крае, в Красноярском крае, в Амурской и Иркутской областях.

Природное явление и человек: кто виноват?

Как ни прискорбно это осознавать, многие опасные природные явления случаются по вине людей. Человек не может остановить природное бедствие, но может в значительной степени влиять на риски возникновения и последствия опасных стихийных природных явлений.

Человек может вызвать природное явление преднамеренно, например, осознанно осушать реки, озёра, вырубать леса, и непреднамеренно, но это цепная реакция последствий от преднамеренного воздействия.

природные явления shutterstock.com

Например, наводнения случаются из-за вырубки лесов, разрушения искусственных плотин, к подобным последствиям может привести нерациональное ведение сельского хозяйства, нарушения при паводкозащитных мерах и прочие действия.

Стоит ли говорить о причинах лесных пожаров по вине людей. Конечно, это небрежное обращение с огнём в лесу, на даче, в сельской местности при работе или отдыхе. Больше всего опасных стихийных природных явлений, таких как пожар, возникает там, где был человек — пикник, сбор грибов и ягод, охота. Люди бросают горящие спички, непотушенные сигареты, не до конца тушат костёр.

Удивительно, но в таком опасном стихийном природном явлении как землетрясение тоже может быть виновен человек. Разработка шахт, отвод воды, осушение болот — всё это меняет распределение нагрузки на верхний слой земной коры, что может привести к изменению геоструктур земной поверхности, а, следовательно, к землетрясениям.

Необычные и редкие природные явления

Кроме стихийных природных явлений в мире существуют и другие — необычные и довольно редкие. Радуга белого цвета, бирюзовый лёд, цветные осадки, пески и горы — это не декорации сказочных сюжетов, а необычные природные явления нашей планеты. Рассказываем о самых редких из них.

редкое явление shutterstock.com

Двойной торнадо

Одиночная стихия наблюдается каждый год в разных частях планеты, но двойной торнадо — это редкое природное явление. Случается раз в десяток лет, а то и больше. Оно очень опасное, сносит всё на своем пути, приводит к массовым разрушениям. Подобное необычное и редкое природное явление произошло в 2014 году в Небраске, город Пилгер. Стихии потребовалось всего несколько минут, чтобы разрушить город.

Причину такого опасного стихийного природного явления однозначно определить учёные пока не могут. Возможно, это происходит из-за того, что холодный атмосферный фронт вытесняет нижний тёплый. Когда первый торнадо слабеет, появляется второй. Есть и другое мнение учёных, согласно которому причина в сложных вихревых структурах.

Атмосферная блокировка

Это необычное природное явление приводит к застою погодных условий. В результате одна и та же погода держится на протяжении нескольких дней или даже недель. В результате происходят наводнения, засуха, держится аномальная температура, происходят другие экстремальные и редкие природные явления.

В пример можно привести жару, от которой Европа изнывала в 2003 году. От аномального явления погибло много людей. Ещё больший ущерб аномальная жара нанесла в России в 2010 году — более 50 тыс. жертв, колоссальные материальные убытки в сельском хозяйстве, множество пожаров. В 2004 году на Аляске из-за атмосферного блока температура повысилась так, что таяли ледники, возникло много очагов пожаров.

Необычные и редкие природные явления shutterstock.com

Цветной снег

Это редкое природное явление случилось в 2010 году в Ставрополе. Снег шел зимой, в этом ничего удивительного, но в один день осадки легли на землю светло-коричневым, желтоватым полотном. Снег был отправлен в лабораторию. Выяснилось, что в верхних слоях атмосферы смешалась пыль (решили, что она шла со стороны Африки), которая и осела над городом вместе с осадками. Это необычное и безопасное природное явление происходило только один день.

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