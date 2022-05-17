События, происходящие сегодня на территории Украины, во многом обусловлены её исторической ролью. В разные времена разные украинские территории находились под властью разных племён и государств. Греки, славяне, монголы, турки, поляки, литовцы, молдаване, австрийцы и другие — все эти народы в разные времена заселяли Украину. Это отразилось и на культуре, и на идеологии, и на населении как таковом. Одновременно с тем украинский народ постоянно боролся и за свою собственную государственность. И похоже, эта борьба не закончена. Редакция NEWS.ru подробно изучает весь исторический путь Украины и населявших её людей с древнейших времён и по наши дни.

Первые поселения

Первые представители человеческого рода на территории современной Украины появились более миллиона лет назад, в эпоху нижнего палеолита. Это были питекантропы, пришедшие из Юго-Западной Азии. О данном факте свидетельствуют орудия труда и остатки жилищ из камня, обнаруженные на территориях нынешнего Приднестровья, Закарпатья, Житомирской и Донецкой областей. Позднее на их смену приходят неандертальцы, именно они плотно заселили южные земли Украины. В ~35 тысячелетия до н.э. неандертальцы были вытеснены представителями Homo Sapiens, которые впоследствии там обосновываются. Их основными занятиями были охота и собирательство, позднее они перешли к земледелию и скотоводству.

В связи с массовым переселением народов, в XV в. до н.э. территорию Украины начинают заселять кочевники. Первым и наиболее известным народом были ираноязычные киммерийцы. Спустя несколько сотен лет они были выдавлены скифами, которые по прибытии решают построить централизованное государство на тех землях. В дальнейшем оно будет называться Скифией. Одновременно с ними греки берутся за освоение Черноморского побережья. Ко второму столетию до н.э. контроль над украинскими землями перешёл к соседям скифов, сарматам.

В начале новой эры за территории современной Украины велись ожесточённые бои. В III в. н.э. на них заселяются готы, там они берутся за строительство своего королевства. Через сто лет их вытесняют на Запад гунны, более многочисленный и влиятельный народ, пришедший из Азии. Они, в свою очередь, ведут войну с римлянами. Последние наносят им несколько крупных поражений, в связи с этим империя гуннов распадается. Для Рима Украина была далёкой колонией, поэтому в дальнейшем земли переходят под контроль новоприбывших славянских племён. Там они активно создают новые культуры и языки, в результате чего разделяются на несколько самостоятельных народов — древляне, поляне, хорваты, северяне, волыняне, уличи, тиверцы и др. Вскоре они попадают под влияние Аварского, а затем Хазарского Каганатов.

История УкраиныИстория Украиныwikipedia.org

Киевская Русь

Отдельным этапом в истории Украины принято считать образование и развитие на её территории славянского государства Киевская Русь. Появилось оно благодаря деятельности Новгородских князей из династии Рюриковичей. В особенности отличились Олег и Святослав Игоревич — первый освободил днепровские земли от дани Хазарского Каганата, второй же полностью разгромил империю. Украинские земли перешли под полный контроль Древней Руси, а столица государства была перенесена в Киев. В 988 году киевский князь Владимир принимает христианство и провозглашает его основной религией. Столица становится митрополией, людей начинают обучать грамоте. Сама эпоха правления Владимира и его сына, Ярослава, войдёт в историю как «золотой век Киевской Руси» — именно при них Русь стала одним из наиболее развитых европейских государств, которое по уровню жизни могло конкурировать с Византией.

В 1054 году умирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьями — Изяславом, Святославом, Всеволодом, Вячеславом и Игорем. Первому достаются Киевские земли, второму Черниговские, третьему — Переяславские. Двое других братьев погибают. Желание властвовать над бо́льшим числом земель породило междоусобные войны между наследниками. Параллельно с этим на территории Руси происходят набеги половцев. С целью защититься от них, в 1097 году действующие князья собираются на съезде в городе Любече и договариваются о прекращении междоусобиц. Тем не менее в середине XII в. Киевская Русь распадается на отдельные княжества, а половцы продолжают разворовывать земли. Вдобавок к этому в начале XIII в. на княжества начинают нападать монголы. В результате нашествия Хана Батыя, в 1240 году Киев берётся штурмом и сжигается дотла. К концу XIII в. город приходит в полное запустение, а все остальные русские территории покоряются Золотой Орде.

Умирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьямиУмирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьямиwikipedia.org

Великое княжество Литовское

В XIV в. многие украинские земли, включая Киевское, Черниговское, Галицкое и Волынское княжества были захвачены литовским князем Ольгердом. Произошло это практически ненасильственно — местные правители были истощены вследствие борьбы с татаро-монгольским игом и внутренней раздробленности. Кроме них, в состав Великого княжества Литовского вошли и белорусские территории. Суммарно покорённые земли составляли 90% всей территории ВКЛ. Именно это обеспечило украинцам равные права с литовцами — православие стало главной религией, а западнорусский язык был принят в качестве государственного. В 1398 году официальным названием государства стало «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское».

Некоторые украинские земли во второй половине XIV в. отошли другим государствам — так, Галицкие земли были завоёваны польским князем Казимиром III, Буковина вошла в состав Молдавского княжества, а Закарпатье стало частью Венгерского королевства.

С целью защититься от посягательств крестоносцев и Московского княжества, ВКЛ вступает в коалицию с Польским королевством. В 1385 году правители государств подписывают Кревскую унию. С тех пор на территории государства католичество закрепляется как основная религия, а участие православных в государственной деятельности ограничивается. Эти нововведения вызывают разногласия внутри государства, в результате чего на территории ВКЛ за 100 лет происходят три гражданские войны. В ходе последней из них (1432-1439 гг.) образовывается Русское воеводство, которое интегрируется в состав Польского королевства. Его административным центром становится город Львов. Во второй половине XV в. ликвидируются Волынское и Киевское княжество.

Васильевская церковь в ОвручеВасильевская церковь в Овручеwikipedia.org

Речь Посполитая

В 1569 году властями Великого княжества Литовского и Польского королевства закрепляется Люблинская уния — государственный союз, провозглашающий создание нового объединённого государства Речь Посполитая. Территории Киевщины, Волыни, Подолья, Подляшья и Брацлавщины переходят во владение Польши. Для жителей тех земель подобный передел ухудшает их положение — атаки степняков не прекращались, вместе с этим правительство облагало их данью. Более того, в 1596 году была принята Брестская уния, согласно которой Киевская митрополия объединялась с католической церковью.

Недовольство местных жителей приводит к развитию казачества — военного сословия, сопротивляющегося польскому игу и нападению татар и турок. Казаки начинают строить труднодоступные военные поселения (Сечи) и всячески отбиваться от покушений на границы будущей Украины. Центром казачьего поселения становится Запорожская сечь. Развитие казачества привело к тому, что его члены фактически создали отдельное государство внутри Речи Посполитой, которое не подчинялось прямым указаниям правителей. Помимо защиты от вражеских нападений, казаки и сами устраивали набеги на приграничные территории, в результате чего освобождали пленённых соотечественников и обогащались на грабежах.

В то же время часть казаков находилась на службе у польского короля Сигизмунда II. Их также называли «реестровыми казаками». Находились они под предводительством гетмана (военного начальника) Петра Сагайдачного. Именно с помощью реестровых казаков поляки отвоёвывают у Московского царства Черниговские земли.

Путешествие двора польского магната во времена короля Августа III СаксонскогоПутешествие двора польского магната во времена короля Августа III Саксонскогоwikipedia.org

Гетманщина

Гетманщиной принято называть земли, находящиеся под непосредственным правлением казачьего гетмана. Она берёт своё начало в 1648 году на фоне притеснений со стороны польского дворянства — украинские казаки устраивают бунт под предводительством Богдана Хмельницкого. В союзе с Крымским ханством, казаки в течение года отвоёвывают бо́льшую часть украинских земель и заключают мирный договор с польским королём Яном II Казимиром.

Спустя три года войска Речи Посполитой нападают на казачьи поселения и отвоёвывают некоторые территории, включая Киев. В 1654 году атаманами созывается Переяславская Рада. По итогу Богдан Хмельницкий решает присоединить казачьи земли к Московскому царству. Это решение приводит к русско-польской войне, которая длится 13 лет (1654-1667 гг.). В результате неё территория Левобережной Украины отходит России, а Правобережная Украина остаётся под властью Речи Посполитой.

После смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году, власть гетманов над казачьими владениями была значительно ослаблена — это стало следствием борьбы за престол. Вплоть до 1687 года на территориях Гетманщины шла Гражданская война.

В то же время на украинские земли покушается Османская империя — так, в сражении с Речью Посполитой она завоёвывает Подолье, а после заходит и на территории, контролируемые Россией, в результате чего Запорожье признаётся сферой турецкого влияния.

Во время Северной войны, гетман Иван Мазепа решает вывести Гетманщину из-под контроля России и поддержать шведские войска. Под его командованием около трёх тысяч казаков переходит на сторону шведов. Тем не менее они терпят поражение, и гетману приходится бежать в Турцию. Российский император Пётр I приказывает русской армии разгромить Запорожскую Сечь и упраздняет автономию. К 1764 году Гетманщина полностью расформировывается, а в 1775 году Екатерина II полностью ликвидирует Запорожскую Сечь.

Гетман Богдан ХмельницкийГетман Богдан Хмельницкийwikipedia.org

Российская империя

В конце XVIII в. между Россией, Австрией и Пруссией происходят разделы Польши, в результате которых Галиция достаётся Австрийской империи, а вся остальная Правобережная Украина — Российской. Кроме этого, в её владения входят Подолье и Волынь. Также Екатерина II в ходе русско-турецкой войны забирает земли Приазовья и Крыма. На этих территориях она закладывает новые города и образует новые губернии, которые существуют и по сей день. Данные владения начинают обживать восточные славяне, сербы и греки.

Именно в этот период казачество лишается всяческой независимости и становится Малороссией. Тем не менее, наследники казаков стремятся во что бы то ни стало создать своё собственное государство — в конце XVIII в. на территориях современной Украины зарождается национальное движение. Изначально его представители занимались вопросами культурной идентичности, но к середине XIX в. прибавляется и политический аспект. Примечательно, что это происходит как на территориях, контролируемых Российской империей, так и Австрийской. Литераторы и историки распространяют свои труды тайно, пишут они их как на русском, так и на украинском языках, несмотря на запрет. Главным популяризатором украинского языка являлся писатель Тарас Шевченко.

К началу XX в. большинство украинцев было за отделение от Российской империи. И такая возможность им предоставляется.

Тарас Григорьевич ШевченкоТарас Григорьевич Шевченкоwikipedia.org

Украинская Народная Республика

В результате Февральской революции 1917 года, Российская империя была ликвидирована. На этом фоне в Киеве создаётся Центральная рада Украины, которая и берёт на себя управление украинскими землями. Рада начинает вести переговоры с Временным Правительством с целью войти в состав Российского государства на правах автономии. Однако этот процесс прерывает Октябрьская революция, в результате которой к власти пришли большевики. В ноябре того же года Рада объявляет о создании Украинской Народной Республики. Спустя несколько месяцев большевики захватывают власть в Киеве. В связи с этим Рада просит военной помощи у Германии. 1 марта 1918 года немецкие войска входят на территорию Украины и помогают восстановить контроль ЦР над землями. Позднее им приходиться отступить — поражение в войне и вспыхнувшая революция осложнили их положение. Украинцы продолжали старательно держать оборону, однако к концу 1922 года они оказываются под властью Советского Союза.

СССР

Принудительная смена власти никак не повлияла на настроениях украинцев, и в первые годы в составе СССР на их территориях один за другим вспыхивали бунты. Однако они всячески пресекались советским правительством. И если изначально политика ЦК сводилась к коренизации народа, к концу 20-х годов в отношение украинцев стали приниматься жёсткие меры — переселения в Сибирь, расстрелы, Голодомор. В результате подобных репрессий погибло более 100 тысяч украинцев.

В 1939-1940 гг. вследствие Договора о ненападении между Германией и СССР, Украинская ССР заполучила земли Западной Украины, Северной Буковины и Бессарабии.

Во время Великой Отечественной войны УССР находилась в самом уязвимом положении наряду с БССР, поскольку их земли были ближайшими к Европе. Оккупация территории продолжалась с 1941 по 1944 год, всего погибло более пяти миллионов украинцев, инфраструктура была полностью разрушена. Отчасти эту войну можно было назвать и Гражданской, поскольку многие украинцы переходили на сторону Третьего Рейха, полагая, что им будет дарована свобода.

По окончании войны к Украинской ССР было присоединено Закарпатье, а в 1954 году ей был передан и Крым, до того момента находящийся в составе РСФСР.

Вплоть до середины 80-х Украина находилась в относительно стабильном положении, однако после экономика пришла в упадок. С 1989 года начинается борьба за независимость, в которой участвовали миллионы людей. Студенты устраивали голодовку, остальные жители протягивали «живые цепи» из соединённых рук.

В 1990 году принимается Декларация о суверенитете, а в 1991 году провозглашается независимость Украины.

Украинская ССРУкраинская ССРwikipedia.org

Независимая Украина

24 августа 1991 года Украина становится независимой республикой. Утверждаются герб, флаг, гимн, а также официальная валюта. Первым президентом страны был избран Леонид Кравчук. Плачевное состояние экономики Украины после перестройки вкупе с непоследовательными реформами Кравчука выливаются в массовые акции протеста со стороны шахтёров. Принимается решение о досрочном переизбрании Верховной Рады и президента страны. В 1994 году им становится Леонид Кучма. Он делает упор на рыночные преобразования страны. В период его правления также была принята Конституция страны. В 1999 году Кучму переизбирают на пост президента.

В 2004 году кандидатами в президенты Украины становятся действующий премьер-министр Виктор Янукович и бывший премьер-министр Виктор Ющенко. По итогам голосования с минимальным перевесом побеждает Янукович, однако этот факт вызывает сомнения в обществе. Украинцы устраивают массовую мирную акцию протеста с требованием провести переголосование. Верховный Суд Украины аннулирует результаты первого голосования и объявляет перевыборы. Победу в них одерживает Ющенко.

В 2010 году Виктор Янукович становится президентом Украины, переиграв на выборах действующего премьер-министра Юлию Тимошенко. Его политика была направлена на сближение с Россией и отказ от вступления в Евросоюз. Подобная риторика вызывает недовольство в обществе, в связи с этим украинцы устраивают протестные акции по всей стране. Наиболее масштабные происходят в Киеве, на Майдане Незалежности. Данные события побуждают Януковича бежать из Украины, и.о. президента назначают председателя Верховной рады Александра Турчинова.

На фоне сложившейся обстановки жители Юго-Востока Украины выступают против действий активистов Майдана. В Крыму проводится референдум о вхождении в состав России, большинство жителей голосуют «за». Таким образом, Крымский полуостров интегрируется в состав России. Эти действия признаются международным сообществом незаконными.

Одновременно с этим в Донецке провозглашается Донецкая Народная республика. Позднее в Луганске провозглашается Луганская Народная республика. Александр Турчинов объявляет о начале военной операции против вооружённых отрядов республик.

В мае 2014 года президентом Украины становится политик и предприниматель Пётр Порошенко.

6 июня 2014 года лидеры Украины, России, Германии и Франции проводят первое совещание по вопросу прекращения огня на востоке Украины. Это т.н. «Нормандский формат». Позднее членами «нормандской четвёрки» будут подписаны Минские соглашения — документ, основным требованием которого является прекращение огня на Донбассе.

В 2019 году победу на президентских выборах одерживает актёр Владимир Зеленский. Именно он продолжит контактировать с Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.

Владимир ЗеленскийВладимир Зеленскийpresident.gov.ua

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