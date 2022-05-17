История Украины с древних времён до 24 февраля 2022 года Рассказываем об истории возникновения Украины: первые поселения, Киевская Русь, переход земель между государствами, обретение государственности

Фото Стрингер/РИА Новости

События, происходящие сегодня на территории Украины, во многом обусловлены её исторической ролью. В разные времена разные украинские территории находились под властью разных племён и государств. Греки, славяне, монголы, турки, поляки, литовцы, молдаване, австрийцы и другие — все эти народы в разные времена заселяли Украину. Это отразилось и на культуре, и на идеологии, и на населении как таковом. Одновременно с тем украинский народ постоянно боролся и за свою собственную государственность. И похоже, эта борьба не закончена. Редакция NEWS.ru подробно изучает весь исторический путь Украины и населявших её людей с древнейших времён и по наши дни.

Первые поселения

Первые представители человеческого рода на территории современной Украины появились более миллиона лет назад, в эпоху нижнего палеолита. Это были питекантропы, пришедшие из Юго-Западной Азии. О данном факте свидетельствуют орудия труда и остатки жилищ из камня, обнаруженные на территориях нынешнего Приднестровья, Закарпатья, Житомирской и Донецкой областей. Позднее на их смену приходят неандертальцы, именно они плотно заселили южные земли Украины. В ~35 тысячелетия до н.э. неандертальцы были вытеснены представителями Homo Sapiens, которые впоследствии там обосновываются. Их основными занятиями были охота и собирательство, позднее они перешли к земледелию и скотоводству.

В связи с массовым переселением народов, в XV в. до н.э. территорию Украины начинают заселять кочевники. Первым и наиболее известным народом были ираноязычные киммерийцы. Спустя несколько сотен лет они были выдавлены скифами, которые по прибытии решают построить централизованное государство на тех землях. В дальнейшем оно будет называться Скифией. Одновременно с ними греки берутся за освоение Черноморского побережья. Ко второму столетию до н.э. контроль над украинскими землями перешёл к соседям скифов, сарматам.

В начале новой эры за территории современной Украины велись ожесточённые бои. В III в. н.э. на них заселяются готы, там они берутся за строительство своего королевства. Через сто лет их вытесняют на Запад гунны, более многочисленный и влиятельный народ, пришедший из Азии. Они, в свою очередь, ведут войну с римлянами. Последние наносят им несколько крупных поражений, в связи с этим империя гуннов распадается. Для Рима Украина была далёкой колонией, поэтому в дальнейшем земли переходят под контроль новоприбывших славянских племён. Там они активно создают новые культуры и языки, в результате чего разделяются на несколько самостоятельных народов — древляне, поляне, хорваты, северяне, волыняне, уличи, тиверцы и др. Вскоре они попадают под влияние Аварского, а затем Хазарского Каганатов.

История Украины wikipedia.org

Киевская Русь

Отдельным этапом в истории Украины принято считать образование и развитие на её территории славянского государства Киевская Русь. Появилось оно благодаря деятельности Новгородских князей из династии Рюриковичей. В особенности отличились Олег и Святослав Игоревич — первый освободил днепровские земли от дани Хазарского Каганата, второй же полностью разгромил империю. Украинские земли перешли под полный контроль Древней Руси, а столица государства была перенесена в Киев. В 988 году киевский князь Владимир принимает христианство и провозглашает его основной религией. Столица становится митрополией, людей начинают обучать грамоте. Сама эпоха правления Владимира и его сына, Ярослава, войдёт в историю как «золотой век Киевской Руси» — именно при них Русь стала одним из наиболее развитых европейских государств, которое по уровню жизни могло конкурировать с Византией.

В 1054 году умирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьями — Изяславом, Святославом, Всеволодом, Вячеславом и Игорем. Первому достаются Киевские земли, второму Черниговские, третьему — Переяславские. Двое других братьев погибают. Желание властвовать над бо́льшим числом земель породило междоусобные войны между наследниками. Параллельно с этим на территории Руси происходят набеги половцев. С целью защититься от них, в 1097 году действующие князья собираются на съезде в городе Любече и договариваются о прекращении междоусобиц. Тем не менее в середине XII в. Киевская Русь распадается на отдельные княжества, а половцы продолжают разворовывать земли. Вдобавок к этому в начале XIII в. на княжества начинают нападать монголы. В результате нашествия Хана Батыя, в 1240 году Киев берётся штурмом и сжигается дотла. К концу XIII в. город приходит в полное запустение, а все остальные русские территории покоряются Золотой Орде.

Умирающий князь Ярослав разделяет русские земли между своими сыновьями wikipedia.org

Великое княжество Литовское

В XIV в. многие украинские земли, включая Киевское, Черниговское, Галицкое и Волынское княжества были захвачены литовским князем Ольгердом. Произошло это практически ненасильственно — местные правители были истощены вследствие борьбы с татаро-монгольским игом и внутренней раздробленности. Кроме них, в состав Великого княжества Литовского вошли и белорусские территории. Суммарно покорённые земли составляли 90% всей территории ВКЛ. Именно это обеспечило украинцам равные права с литовцами — православие стало главной религией, а западнорусский язык был принят в качестве государственного. В 1398 году официальным названием государства стало «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское».

Некоторые украинские земли во второй половине XIV в. отошли другим государствам — так, Галицкие земли были завоёваны польским князем Казимиром III, Буковина вошла в состав Молдавского княжества, а Закарпатье стало частью Венгерского королевства.

С целью защититься от посягательств крестоносцев и Московского княжества, ВКЛ вступает в коалицию с Польским королевством. В 1385 году правители государств подписывают Кревскую унию. С тех пор на территории государства католичество закрепляется как основная религия, а участие православных в государственной деятельности ограничивается. Эти нововведения вызывают разногласия внутри государства, в результате чего на территории ВКЛ за 100 лет происходят три гражданские войны. В ходе последней из них (1432-1439 гг.) образовывается Русское воеводство, которое интегрируется в состав Польского королевства. Его административным центром становится город Львов. Во второй половине XV в. ликвидируются Волынское и Киевское княжество.

Васильевская церковь в Овруче wikipedia.org

Речь Посполитая

В 1569 году властями Великого княжества Литовского и Польского королевства закрепляется Люблинская уния — государственный союз, провозглашающий создание нового объединённого государства Речь Посполитая. Территории Киевщины, Волыни, Подолья, Подляшья и Брацлавщины переходят во владение Польши. Для жителей тех земель подобный передел ухудшает их положение — атаки степняков не прекращались, вместе с этим правительство облагало их данью. Более того, в 1596 году была принята Брестская уния, согласно которой Киевская митрополия объединялась с католической церковью.

Недовольство местных жителей приводит к развитию казачества — военного сословия, сопротивляющегося польскому игу и нападению татар и турок. Казаки начинают строить труднодоступные военные поселения (Сечи) и всячески отбиваться от покушений на границы будущей Украины. Центром казачьего поселения становится Запорожская сечь. Развитие казачества привело к тому, что его члены фактически создали отдельное государство внутри Речи Посполитой, которое не подчинялось прямым указаниям правителей. Помимо защиты от вражеских нападений, казаки и сами устраивали набеги на приграничные территории, в результате чего освобождали пленённых соотечественников и обогащались на грабежах.

В то же время часть казаков находилась на службе у польского короля Сигизмунда II. Их также называли «реестровыми казаками». Находились они под предводительством гетмана (военного начальника) Петра Сагайдачного. Именно с помощью реестровых казаков поляки отвоёвывают у Московского царства Черниговские земли.

Путешествие двора польского магната во времена короля Августа III Саксонского wikipedia.org

Гетманщина

Гетманщиной принято называть земли, находящиеся под непосредственным правлением казачьего гетмана. Она берёт своё начало в 1648 году на фоне притеснений со стороны польского дворянства — украинские казаки устраивают бунт под предводительством Богдана Хмельницкого. В союзе с Крымским ханством, казаки в течение года отвоёвывают бо́льшую часть украинских земель и заключают мирный договор с польским королём Яном II Казимиром.

Спустя три года войска Речи Посполитой нападают на казачьи поселения и отвоёвывают некоторые территории, включая Киев. В 1654 году атаманами созывается Переяславская Рада. По итогу Богдан Хмельницкий решает присоединить казачьи земли к Московскому царству. Это решение приводит к русско-польской войне, которая длится 13 лет (1654-1667 гг.). В результате неё территория Левобережной Украины отходит России, а Правобережная Украина остаётся под властью Речи Посполитой.

После смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году, власть гетманов над казачьими владениями была значительно ослаблена — это стало следствием борьбы за престол. Вплоть до 1687 года на территориях Гетманщины шла Гражданская война.

В то же время на украинские земли покушается Османская империя — так, в сражении с Речью Посполитой она завоёвывает Подолье, а после заходит и на территории, контролируемые Россией, в результате чего Запорожье признаётся сферой турецкого влияния.

Во время Северной войны, гетман Иван Мазепа решает вывести Гетманщину из-под контроля России и поддержать шведские войска. Под его командованием около трёх тысяч казаков переходит на сторону шведов. Тем не менее они терпят поражение, и гетману приходится бежать в Турцию. Российский император Пётр I приказывает русской армии разгромить Запорожскую Сечь и упраздняет автономию. К 1764 году Гетманщина полностью расформировывается, а в 1775 году Екатерина II полностью ликвидирует Запорожскую Сечь.

Гетман Богдан Хмельницкий wikipedia.org

Российская империя

В конце XVIII в. между Россией, Австрией и Пруссией происходят разделы Польши, в результате которых Галиция достаётся Австрийской империи, а вся остальная Правобережная Украина — Российской. Кроме этого, в её владения входят Подолье и Волынь. Также Екатерина II в ходе русско-турецкой войны забирает земли Приазовья и Крыма. На этих территориях она закладывает новые города и образует новые губернии, которые существуют и по сей день. Данные владения начинают обживать восточные славяне, сербы и греки.

Именно в этот период казачество лишается всяческой независимости и становится Малороссией. Тем не менее, наследники казаков стремятся во что бы то ни стало создать своё собственное государство — в конце XVIII в. на территориях современной Украины зарождается национальное движение. Изначально его представители занимались вопросами культурной идентичности, но к середине XIX в. прибавляется и политический аспект. Примечательно, что это происходит как на территориях, контролируемых Российской империей, так и Австрийской. Литераторы и историки распространяют свои труды тайно, пишут они их как на русском, так и на украинском языках, несмотря на запрет. Главным популяризатором украинского языка являлся писатель Тарас Шевченко.

К началу XX в. большинство украинцев было за отделение от Российской империи. И такая возможность им предоставляется.

Тарас Григорьевич Шевченко wikipedia.org

Украинская Народная Республика

В результате Февральской революции 1917 года, Российская империя была ликвидирована. На этом фоне в Киеве создаётся Центральная рада Украины, которая и берёт на себя управление украинскими землями. Рада начинает вести переговоры с Временным Правительством с целью войти в состав Российского государства на правах автономии. Однако этот процесс прерывает Октябрьская революция, в результате которой к власти пришли большевики. В ноябре того же года Рада объявляет о создании Украинской Народной Республики. Спустя несколько месяцев большевики захватывают власть в Киеве. В связи с этим Рада просит военной помощи у Германии. 1 марта 1918 года немецкие войска входят на территорию Украины и помогают восстановить контроль ЦР над землями. Позднее им приходиться отступить — поражение в войне и вспыхнувшая революция осложнили их положение. Украинцы продолжали старательно держать оборону, однако к концу 1922 года они оказываются под властью Советского Союза.

СССР

Принудительная смена власти никак не повлияла на настроениях украинцев, и в первые годы в составе СССР на их территориях один за другим вспыхивали бунты. Однако они всячески пресекались советским правительством. И если изначально политика ЦК сводилась к коренизации народа, к концу 20-х годов в отношение украинцев стали приниматься жёсткие меры — переселения в Сибирь, расстрелы, Голодомор. В результате подобных репрессий погибло более 100 тысяч украинцев.

В 1939-1940 гг. вследствие Договора о ненападении между Германией и СССР, Украинская ССР заполучила земли Западной Украины, Северной Буковины и Бессарабии.

Во время Великой Отечественной войны УССР находилась в самом уязвимом положении наряду с БССР, поскольку их земли были ближайшими к Европе. Оккупация территории продолжалась с 1941 по 1944 год, всего погибло более пяти миллионов украинцев, инфраструктура была полностью разрушена. Отчасти эту войну можно было назвать и Гражданской, поскольку многие украинцы переходили на сторону Третьего Рейха, полагая, что им будет дарована свобода.

По окончании войны к Украинской ССР было присоединено Закарпатье, а в 1954 году ей был передан и Крым, до того момента находящийся в составе РСФСР.

Вплоть до середины 80-х Украина находилась в относительно стабильном положении, однако после экономика пришла в упадок. С 1989 года начинается борьба за независимость, в которой участвовали миллионы людей. Студенты устраивали голодовку, остальные жители протягивали «живые цепи» из соединённых рук.

В 1990 году принимается Декларация о суверенитете, а в 1991 году провозглашается независимость Украины.

Украинская ССР wikipedia.org

Независимая Украина

24 августа 1991 года Украина становится независимой республикой. Утверждаются герб, флаг, гимн, а также официальная валюта. Первым президентом страны был избран Леонид Кравчук. Плачевное состояние экономики Украины после перестройки вкупе с непоследовательными реформами Кравчука выливаются в массовые акции протеста со стороны шахтёров. Принимается решение о досрочном переизбрании Верховной Рады и президента страны. В 1994 году им становится Леонид Кучма. Он делает упор на рыночные преобразования страны. В период его правления также была принята Конституция страны. В 1999 году Кучму переизбирают на пост президента.

В 2004 году кандидатами в президенты Украины становятся действующий премьер-министр Виктор Янукович и бывший премьер-министр Виктор Ющенко. По итогам голосования с минимальным перевесом побеждает Янукович, однако этот факт вызывает сомнения в обществе. Украинцы устраивают массовую мирную акцию протеста с требованием провести переголосование. Верховный Суд Украины аннулирует результаты первого голосования и объявляет перевыборы. Победу в них одерживает Ющенко.

В 2010 году Виктор Янукович становится президентом Украины, переиграв на выборах действующего премьер-министра Юлию Тимошенко. Его политика была направлена на сближение с Россией и отказ от вступления в Евросоюз. Подобная риторика вызывает недовольство в обществе, в связи с этим украинцы устраивают протестные акции по всей стране. Наиболее масштабные происходят в Киеве, на Майдане Незалежности. Данные события побуждают Януковича бежать из Украины, и.о. президента назначают председателя Верховной рады Александра Турчинова.

На фоне сложившейся обстановки жители Юго-Востока Украины выступают против действий активистов Майдана. В Крыму проводится референдум о вхождении в состав России, большинство жителей голосуют «за». Таким образом, Крымский полуостров интегрируется в состав России. Эти действия признаются международным сообществом незаконными.

Одновременно с этим в Донецке провозглашается Донецкая Народная республика. Позднее в Луганске провозглашается Луганская Народная республика. Александр Турчинов объявляет о начале военной операции против вооружённых отрядов республик.

В мае 2014 года президентом Украины становится политик и предприниматель Пётр Порошенко.

6 июня 2014 года лидеры Украины, России, Германии и Франции проводят первое совещание по вопросу прекращения огня на востоке Украины. Это т.н. «Нормандский формат». Позднее членами «нормандской четвёрки» будут подписаны Минские соглашения — документ, основным требованием которого является прекращение огня на Донбассе.

В 2019 году победу на президентских выборах одерживает актёр Владимир Зеленский. Именно он продолжит контактировать с Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Читайте также:

Опасная природа: явления разрушительной силы

Секреты выращивания рассады от опытных огородников

Паразиты вышли на охоту: какие виды клещей существуют

Опыт или старость: биография Джо Байдена

Что такое VPN и почему он сейчас так популярен