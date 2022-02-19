«Идея прекрасная»: вице-спикер ГД Чернышов о постройке города Спутник

Строительство города Спутник на Дальнем Востоке ускорит его развитие и послужит примером отличной бизнес-модели другим регионам. Воплотить эту идею в жизнь можно в течение пяти лет, заявил в беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Идея прекрасная, благодаря ей развитие России пойдёт быстрее, особенно на Дальнем Востоке, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что регионом необходимо заниматься. Он нуждается в решениях, исходящих от федерального центра и оперативно реализуемых на местах. Правительство уже заявило о внедрении дальневосточной концессии, пора начинать заменять слова делом. В частности, расширять программу «дальневосточного гектара», строить новую социальную инфраструктуру, наращивать газификацию.

Создание на Дальнем Востоке города-миллионника станет бизнес-моделью, которую можно будет демонстрировать в качестве примера «как своим, так и чужим», сказал депутат. Необходимо добиться, чтобы туда приехала молодёжь, а для этого нужно создать рабочие места, комфортные условия для рождения и воспитания детей.

Если подключатся сразу нескольку федеральных министерств, проект можно будет реализовать за пять лет. Идея есть, осталось воплотить её в жизнь, — заключил парламентарий.

Соглашение о строительстве города Спутник в 30 километрах от Владивостока было подписано в ходе Восточного экономического форума в 2021 году. Он будет рассчитан на 300 тысяч жителей, а население агломерации вместе с жителями Владивостока и Артёма составит порядка 1 млн человек. Основная задача проекта — сокращение оттока населения из регионов Дальнего Востока. Согласно расчётам Минвостокразвития, первый этап создания города обойдётся примерно в 100 млрд рублей. Участок для строительства города уже выбран, его площадь составляет около 400 га.