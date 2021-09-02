Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписали на Восточном экономическом форуме. Документ утвердили представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительства Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Создание нового города «Спутник» планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее, чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках строительства запланировано построить около трёх млн кв.м. жилья. Население агломерации вместе с жителями Владивостока и Артёма составит порядка одного млн человек. Для развития нового города рассмотрят ряд программ господдержки. Основной задачей создания нового города с современной инфраструктурой является сокращение оттока населения из регионов Дальнего Востока.

Города должны расти в соответствии с текущими потребностями жителей с новыми рабочими местами и комфортной городской средой, — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена правления Артёма Довлатова.

Ранее российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток, чтобы 1 сентября, в День знаний, пообщаться с местными школьниками и принять участие в ВЭФ.