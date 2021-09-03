В Минвостокразвития назвали необходимую для создания города Спутник сумму

Для первого этапа создания нового города Спутник необходимо примерно 100 млрд рублей. Из-за своих масштабов проект будет реализовываться по частям. Об этом РИА Новости рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 млрд рублей, но это достаточно грубая цифра, — цитирует министра агентство.

Он добавил, что инвестиции в инфраструктуру будущего города составят примерно 15 млрд рублей. Эти средства будут выделены государством.

Соглашение о строительстве нового города было подписано в рамках Восточного экономического форума. Оно также предполагает объединение с ним городов Владивостока и Артёма, общее население которых составляет 700 тысяч человек. По замыслу Минвостокразвития, с привлечением в эту агломерацию ещё 300 тысяч человек в регионе появится первый город-миллионник.

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