В Приморье нашли место для строительства города Спутник

В Приморском крае нашли участок земли для строительства города Спутник. Его площадь составляет порядка 400 га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минстрой региона.

Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города Спутник, предварительно отобран земельный участок в 383 гектара, — рассказали агентству в ведомстве.

Соглашение о возведении нового города в Приморье было подписано в ходе ВЭФ-2021. Оно предполагает объединение с ним городов Владивостока и Артёма, общее население которых составляет 700 тысяч человек. По замыслу Минвостокразвития, с привлечением в эту агломерацию ещё 300 тысяч человек в регионе появится первый город-миллионник.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что для первого этапа создания города Спутник необходимо примерно 100 млрд рублей. Он также отметил, что инвестиции в инфраструктуру будущего города составят примерно 15 млрд рублей. Эти средства будут выделены государством.