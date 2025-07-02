Госдеп назвал приоритеты Трампа по конфликту на Украине Госдеп: завершение конфликта на Украине остается приоритетом Трампа

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, включая установление режима прекращения огня, остается приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, главная цель администрации заключается в достижении устойчивого мира через переговоры.

Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня, — рассказала она.

Ранее Трамп заявил, что США надеются на подвижки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что попросил президента России Владимира Путина помочь ему в этом вопросе.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов исключил вероятность передачи Киеву американской ракеты класса «воздух — воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile в следующем году. Он объяснил, что американским военным понадобится два года, чтобы освоить «ракеты-убийцы».