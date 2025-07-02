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02 июля 2025 в 21:58

Госдеп назвал приоритеты Трампа по конфликту на Украине

Госдеп: завершение конфликта на Украине остается приоритетом Трампа

Штаб-квартира Госдепа США Штаб-квартира Госдепа США Фото: ru.wikipedia.org /AgnosticPreachersKid — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, включая установление режима прекращения огня, остается приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, главная цель администрации заключается в достижении устойчивого мира через переговоры.

Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня, — рассказала она.

Ранее Трамп заявил, что США надеются на подвижки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что попросил президента России Владимира Путина помочь ему в этом вопросе.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов исключил вероятность передачи Киеву американской ракеты класса «воздух — воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile в следующем году. Он объяснил, что американским военным понадобится два года, чтобы освоить «ракеты-убийцы».

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