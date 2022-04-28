Россиянам перечислили штрафные санкции за поджог травы

Фото Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самовольный поджог травы нарушает требования пожарной безопасности, за такое правонарушение виновнику может грозить предупреждение или штраф от двух до трёх тысяч рублей, заявил руководитель лесного отдела «Гринпис» в России Алексей Ярошенко. Он уточнил, что для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма штрафа значительно увеличивается, пишет «Москва 24».

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в свою очередь добавил, что поджог и горение сухостоя, которое стало причиной уничтожения лесных насаждений, является уголовным преступлением.

Если мы говорим про дачные участки и загородную недвижимость, то сжигать траву нужно в специальных металлических бочках или земляных ямах. И если дачи прилегают к лесу, то огонь нужно разводить на расстоянии не менее 100 метров от лесного массива, — уточнил Бойко.

По его словам, для профилактики пожаротушения необходимо иметь в запасе ёмкости с водой или песком. Бойко подчеркнул, что эти меры помогут в экстренной ситуации.

Ранее россиянам посоветовали обновить в памяти законы, которые касаются ограничений на даче. Штраф можно получить даже за шашлык на собственном участке, если жарить его неправильно.