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02 июля 2025 в 22:00

Вкусняшки из баклажанов — просто и необычно!

Вкусняшки из баклажанов — просто и необычно! Вкусняшки из баклажанов — просто и необычно! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляя по турецкому базару, я влюбилась в невероятное сочетание баклажанов со сладко-кислой черешней. Дома приготовила эти рулеты — они покорят вас с первого кусочка!

Возьмите два длинных баклажана. Нарежьте их вдоль пластинами толщиной около 5 мм. Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните сок. Обжарьте пластины на гриле или сковороде с минимальным маслом до мягкости и золотистых полосок. Для начинки смешайте 150 г мягкого сливочного сыра, 50 г мелко нарезанной вяленой или сушеной черешни (вишни), чайную ложку лимонной цедры, щепотку сушеного тимьяна и черного перца. На остывшие баклажанные пластины нанесите тонкий слой сырной начинки. Аккуратно сверните рулетики. Выложите их в форму. Сверху посыпьте 30 г тертого козьего сыра или брынзы. Запекайте 10 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится. Подавайте теплыми, украсив свежей мятой и дроблеными фисташками.

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баклажаны
Оксана Головина
О. Головина
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