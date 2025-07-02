Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 21:00

Откройте секрет сочной и ароматной скумбрии с уникальным маринадом!

Откройте секрет сочной и ароматной скумбрии с уникальным маринадом! Откройте секрет сочной и ароматной скумбрии с уникальным маринадом! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Забудьте о скумбрии как о простой рыбе! Особый маринад творит чудеса, превращая доступную рыбку в блюдо, способное затмить дорогого лосося. И все это — минимум усилий!

Возьмите 2 тушки скумбрии (потрошеные, с головой или без), 1 крупный сочный апельсин, 1 ст. л. острой дижонской горчицы, 1 ст. л. сладкой копченой паприки, 2 ст. л. хорошего оливкового масла, 1 ч. л. жидкого меда, 2 зубчика чеснока (раздавить), соль и свежемолотый черный перец по вкусу, свежий укроп или петрушку для подачи.

Скумбрию тщательно промойте холодной водой, обсушите бумажными полотенцами. Сделайте на каждой тушке несколько глубоких диагональных надрезов до хребта с двух сторон — это поможет маринаду проникнуть глубже, и рыба равномернее пропечется. В миске приготовьте волшебный маринад: выдавите сок из целого апельсина. К соку добавьте дижонскую горчицу, копченую паприку, оливковое масло, мед, продавленный чеснок, щедрую щепотку соли и черного перца. Энергично взбейте вилкой до однородного гладкого соуса. Положите скумбрию в плотный пакет для запекания или в глубокую миску. Залейте рыбу приготовленным маринадом, закройте пакет (или накройте миску пленкой) и аккуратно помассируйте, чтобы маринад попал во все надрезы и покрыл тушки полностью. Оставьте мариноваться при комнатной температуре ровно на 30 минут — не дольше, цитрусовый маринад действует быстро! Разогрейте духовку до 200°C. Достаньте скумбрию из маринада (маринад не выливайте!), выложите тушки в форму для запекания, смазанную маслом, или на противень с пергаментом. Полейте каждую тушку сверху примерно 1–2 столовыми ложками оставшегося маринада. Отправьте в горячую духовку на 20–25 минут, пока рыба не покроется аппетитной корочкой. Подавайте скумбрию немедленно, пока она горячая, украсив свежей зеленью.

быстрыерецепты
простыерецепты
рецепты
скумбрия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.