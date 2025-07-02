Откройте секрет сочной и ароматной скумбрии с уникальным маринадом!

Забудьте о скумбрии как о простой рыбе! Особый маринад творит чудеса, превращая доступную рыбку в блюдо, способное затмить дорогого лосося. И все это — минимум усилий!

Возьмите 2 тушки скумбрии (потрошеные, с головой или без), 1 крупный сочный апельсин, 1 ст. л. острой дижонской горчицы, 1 ст. л. сладкой копченой паприки, 2 ст. л. хорошего оливкового масла, 1 ч. л. жидкого меда, 2 зубчика чеснока (раздавить), соль и свежемолотый черный перец по вкусу, свежий укроп или петрушку для подачи.

Скумбрию тщательно промойте холодной водой, обсушите бумажными полотенцами. Сделайте на каждой тушке несколько глубоких диагональных надрезов до хребта с двух сторон — это поможет маринаду проникнуть глубже, и рыба равномернее пропечется. В миске приготовьте волшебный маринад: выдавите сок из целого апельсина. К соку добавьте дижонскую горчицу, копченую паприку, оливковое масло, мед, продавленный чеснок, щедрую щепотку соли и черного перца. Энергично взбейте вилкой до однородного гладкого соуса. Положите скумбрию в плотный пакет для запекания или в глубокую миску. Залейте рыбу приготовленным маринадом, закройте пакет (или накройте миску пленкой) и аккуратно помассируйте, чтобы маринад попал во все надрезы и покрыл тушки полностью. Оставьте мариноваться при комнатной температуре ровно на 30 минут — не дольше, цитрусовый маринад действует быстро! Разогрейте духовку до 200°C. Достаньте скумбрию из маринада (маринад не выливайте!), выложите тушки в форму для запекания, смазанную маслом, или на противень с пергаментом. Полейте каждую тушку сверху примерно 1–2 столовыми ложками оставшегося маринада. Отправьте в горячую духовку на 20–25 минут, пока рыба не покроется аппетитной корочкой. Подавайте скумбрию немедленно, пока она горячая, украсив свежей зеленью.