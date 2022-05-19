Площадь лесных пожаров в России выросла вдвое за четыре дня

Фото Федеральная Авиалесоохрана

По данным на утро 19 мая сейчас в России действуют 97 очагов возгорания на площади более 40 тысяч гектаров, сообщила пресс-служба федеральной «Авиалесоохраны». При этом утром 15 мая площадь возгораний составляла 19 657 га. Таким образом, площадь природных пожаров в стране более чем удвоилась за последние четыре дня.

На 00:00 мск 19.05.2022 на территории Российской Федерации действовало 97 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 41 866 га, по которым проводились работы по активному тушению, — заявили в ведомстве.

За минувшие сутки лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 88 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 4279 га.

Наиболее обширные лесные территории горят в Иркутской области (18 954 га) и Красноярском крае (15 497 га). Также огонь распространился на значительные площади в Республике Тыва (2 730 га) и Хакасии (1 010 га). Природные пожары действуют и в Томской, Амурской, Кемеровской, Свердловской областях, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, а также в республиках Коми, Алтай, Бурятия и Якутия.

В тушении пожаров задействованы 4311 человек, 798 единиц техники и 34 воздушных судна. Режим ЧС из-за пожаров ввели в пяти российских субъектах РФ — это Курганская область, Тува, Хакасия, Красноярский край, а также в Усть-Удинский и Тайшетский муниципальные районы Иркутской области. Кроме того, особый противопожарный режим объявили в 43 регионах России.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, главная причина всех лесных и природных пожаров в России — халатность или прямой умысел людей. Он добавил, что неосторожность при обращении с огнём также может стать причиной внезапного возгорания.