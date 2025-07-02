«Это мне нравится»: Фицо о заявлении главы МИД Словакии насчет Запада и РФ Фицо поддержал главу МИД Словакии, который призвал Запад «простить» Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу МИД страны Юрая Бланара, заявившего, что Западу придется «простить» Россию, передает Dennik N. В частности, министр объяснил, что урегулирование конфликта на Украине требует налаживания диалога с Россией. Как подчеркнул глава правительства, руководитель внешнеполитического ведомства республики — не попугай, который «повторяет то, что от него ожидают».

Есть вещи, по которым он имеет свое суверенное мнение, и это мне нравится, — подчеркнул премьер.

До этого Фицо заявил, что страна больше всех пострадает при отказе Евросоюза от российского газа. Он считает, что такое решение ЕС станет «выстрелом в собственное колено». При этом премьер признал, что Еврокомиссия понимает опасения Братиславы.

По мнению Фицо, новый пакет антироссийских санкций не будет иметь никакого эффекта, хоть и выглядит «очень секси». По словам главы правительства, все говорят лишь об этих ограничениях. Однако, как обратил внимание премьер-министр, в настоящее время Словакию беспокоит перспектива остановки подачи газа с 1 января 2028 года.