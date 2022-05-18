В Красноярском крае возбудили более 1200 дел из-за пожаров МЧС возбудило более 1200 административных дел после пожаров в Красноярском крае

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МЧС РФ зафиксировало более тысячи природных пожаров на территории Красноярского края с начала года, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС. За выжигание травы возбуждено свыше 1200 административных дел и 15 уголовных.

С начала года зафиксировано более 1000 палов сухой растительности на площади свыше 3400 га. По каждому из них органами государственного пожарного надзора проводится проверка, устанавливается виновник произошедшего, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на 17 мая действовало 33 природных пожара на площади более 13 тысяч гектаров. Всего ликвидировано 17 пожаров.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главной причиной всех лесных и природных пожаров в России остаётся халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнём. В качестве доказательства своих суждений глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях. По информации региональных властей, причиной природных катастроф стали проблемы с электропередачей. Глава Рослесхоза заявил, что в дальнейшем следует приучить людей максимально ответственно относиться к пожарной безопасности.