По закону военного времени: США поддержат Украину актом 1941 года США реанимировали закон 80-летней давности, чтобы снабжать оружием Украину без каких-либо ограничений

Фото vk.com/armsnews

Вновь вводится в действие закон, принятый в Соединённых Штатах в 1941 году, в разгар Второй мировой войны. Это так называемый Lend-lease Act, дающий право администрации США без долгих консультаций в конгрессе поставлять вооружение странам, которые Белый дом считает союзными в борьбе с общим врагом. В 1941–1945 годах получателями по факту бесплатной американской помощи были Великобритания и СССР, союзники по антигитлеровской коалиции. То, что в течение 80-ти лет после Второй мировой войны этот закон впервые реанимирован именно сейчас, показывает, что в Вашингтоне воспринимают российскую спецоперацию на Украине как событие примерно такого же исторического масштаба, как войну с нацизмом. Какие последствия будет иметь такая аналогия для вооружённого противостояния РФ и Украины, выясняет NEWS.ru.

Решение, принятое сенатом США в четверг 417 голосами при только 10 против, беспрецедентно в самом буквальном смысле слова. Закон о ленд-лизе (то есть о передаче в аренду вооружений с отсрочкой платежей за них) не применялся ни разу после разгрома гитлеровской Германии, хотя вооружённых конфликтов и войн за последующие 80 лет было более чем достаточно, и в ряде случаев их масштабы намного превосходили нынешний российско-украинский конфликт.

Эта историческая справка заставляет многих наблюдателей думать, что решение о реанимации Lend-lease Act (который сегодня называется «Закон о ленд-лизе в поддержку демократии на Украине») имеет первоочередной задачей не столько собственно материально-техническую модернизацию ВСУ (хотя денег на это президент Джо Байден ещё в начале апреля запросил больше, чем весь годовой бюджет Украины), а именно — создание в США и мире атмосферы, которая напомнила бы годы Второй мировой войны. Только в роли нацистской Германии на этот раз выступает бывший союзник США и Великобритании — Россия.

В ситуации, когда мир стал свидетелем самой серьёзной после Второй мировой войны угрозы безопасности Европе и глобальной стабильности, этот закон ускорит процесс поставок вооружений на фронт. Нет ничего более срочного, — заявила сенатор-демократ Джин Шахин перед голосованием.

Здесь надо чётко разделять идеологические и военно-технические последствия такого решения, поскольку, в отличие от ситуации 1941 года, они существуют отдельно одно от другого.

Что идеология является едва ли не приоритетной задачей нового старого закона, понятно, потому что США вполне могли бы снабжать Украину вооружениями и в рабочем порядке, как они это десятилетиями делали и делают в Ираке, Афганистане (до прихода к власти талибов*), на Тайване и в прочих своих странах-клиентах.

vk.com/armsnews

Но поставлять оружие на коммерческой основе — это скучно, и на этом невозможно сделать пиар. В то время как те же самые поставки в рамках закона, несущего генетическую ауру борьбы с абсолютным злом, каким для всего мира был Гитлер, — это шанс для Джо Байдена войти в историю как Франклин Рузвельт — 2.0. Шанс превратиться в реального лидера демократической коалиции в её борьбе с режимом, который там считают новой реинкарнацией абсолютного зла. В администрации США не боятся описывать Lend-lease Act — 2.0 как game changer, то есть решение, кардинально меняющее ход игры на мировой военно-политической доске.

Аналогии с ленд-лизом образца 1940-х годов тем более сильны, что как и в годы Второй мировой войны, Соединённые Штаты очень долго запрягали, прежде чем занять сторону в, казалось бы, не вызывающем никаких сомнений военном противостоянии — до марта 1941 года. В 2022 году в Вашингтоне тоже восемь с половиной недель тянули резину, «поддерживали» воюющую Украину ничего не решающими для полевого противостояния антироссийскими санкциями и снисходительными похлопываниями по плечу. И хотя лучше позже, чем никогда, эта нерешительность высвечивает (впрочем, изначально нескрываемую) трусость и нерешительность США в частности и блока НАТО в целом.

Не отрицая всего вышесказанного, принятие закона о ленд-лизе тем не менее даёт гарантии Украине, что даже если настроения в Вашингтоне изменятся, это уже не прервёт военные поставки, объяснил NEWS.ru военный эксперт Павел Золотарёв.

Здесь и сейчас в США сложилось достаточно редкое единство взглядов между демократами и республиканцами по поводу того, что Россию надо остановить любой ценой. Администрация Байдена поэтому куёт железо, пока горячо, ведь такое единодушие в американском конгрессе вряд ли будет длиться долго, тем более что в этом году предстоят промежуточные выборы. И когда закон принят и подписан, будущие межпартийные разногласия уже никак не повлияют на поставки вооружений Украине — закон не имеет срока годности. Павел Золотарёв замдиректора Института США и Канады РАН; руководитель Центра глобальных военно-экономических проблем

Понятно, что в Киеве сегодня открывают шампанское: известие о принятии закона вызвало там почти наркотическую эйфорию (хотя до полноценного вступления его в силу предстоит ещё ряд формальностей). Эта эйфория в Украине возникает из ощущения, что теперь «нас с американцами 380 миллионов» и что боевой потенциал ВСУ наконец перестанет делать их спарринг-партнёром армии РФ.

vk.com/armsnews

Впрочем, эйфория может так же быстро сойти на нет, как это случилось в отношении намерений НАТО встать плечом к плечу с Украиной в «отстаивании ценностей демократии». Продолжая аналогии с историей Второй мировой войны, можно вспомнить, что такая же эйфория царила в Варшаве, когда Британия и Франция объявили Германии войну в первые дни сентября 1939 года. Чем закончилась та эйфория и «странная война» — во всяком случае для Польши и Франции, но и Британия висела на волоске — известно из школьных учебников.

Слова, сказанные британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем после нападения Германии на СССР, что Западу выгодно, чтобы немцы и русские убивали друг друга как можно дольше, вполне применимы и к нынешней ситуации, только вместо немцев в роли «перемалывателя» российского потенциала выступают украинцы.

Закон о ленд-лизе очень удачно приспособлен к такой войне «до последнего украинца», потому что он бессрочный. Чтобы его отменить, потребуется новое голосование в конгрессе, но совершенно не факт, что на тот момент там будет такое же трогательное единодушие, каковым оно было при принятии закона. Так было с поправкой Джексона-Венека, вводившей санкции против СССР и которую не получалось отменить даже тогда, когда между США и Михаилом Горбачевым установились дружеские отношения, — напоминает Золотарёв.

Понятно, что никакие военные поставки, даже если они оцениваются в $33 млрд, сами по себе не позволят ВСУ разгромить российского противника просто в силу разных весовых категорий противоборствующих сторон. Минобороны Украины признало утрату 90 своих танков на сегодняшний день. Но затянуть военные действия до бесконечности, вынудить армию РФ завязнуть в украинском «болоте», как армия советская завязла в Афганистане, короче, вести то, что в военной стратегии именуется war of attrition (войну на истощение), ленд-лиз способен вполне.

Учитывая, что Россия уже не может уйти с Украины с пустыми руками после двух месяцев спецоперации, а украинцы вряд ли согласятся на утрату значительных территорий, можно ожидать, что закон о ленд-лизе как минимум этой своей цели достигнет.

История показывает, что США и в целом западные демократии слишком рациональны и прижимисты, чтобы выбрасывать деньги на ветер, то есть помогать стране или партии, в победу которой (и, соответственно, в возврат инвестиций) там не верят. Поэтому с чисто военной точки зрения сам факт принятия закона именно сейчас является индикатором того, что в США начали (на третьем месяце военных действий) оценивать способность Украины выстоять в конфликте с армией РФ минимум как ненулевую.

Цена этой борьбы будет немалой, но потакание агрессору окажется ещё более дорогостоящим. Либо мы поддержим украинцев в их борьбе за защиту своей страны, либо мы останемся стоять в стороне, наблюдая, как русские продолжают творить зверства,—заявил Джо Байден, выступая в Сенате в четверг.

Как подчеркнула сенатор Шахин, принятие закона не добавляет каких-то новых денег на военную помощь Украине, но снимает формальные бюрократические согласования для таких поставок, которые требовались бы в ином случае.

В пятницу стало известно, что Польша безо всякого ленд-лиза поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП.