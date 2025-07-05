Европейская страна решила восстановить дипотношения с Сирией Великобритания заявила о восстановлении дипотношений с Сирией

Великобритания решила восстановить дипломатические отношения с Сирией, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми во время визита в Дамаск. По его словам, которые приводит Reuters, Лондон решил поддержать новое сирийское правительство для построения стабильного будущего.

Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев, — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии. При этом, как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, рестрикции против экс-президента страны Башара Асада оставят в силе.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пригласит представителей новых властей Сирии на российско-арабский саммит. Мероприятие запланировано на 15 октября.