Байден подписал закон о военной помощи Украине по ленд-лизу

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином, пишет РИА Новости.

Закон разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран. Также президент должен будет организовать «ускоренные механизмы поставок» указанных вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают на то, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он добавил, что аналогичные планы имелись и в отношении Донбасса. Дипломат отметил, что на это указывают в том числе документы генеральского состава Украины. По его мнению, Россия таким образом нанесла своего рода упреждающий удар.