Стали известны детали плана нападения США и Великобритании на СССР

https://static.news.ru/photo/c96b3678-bd30-11eb-bf35-96000091f725_660.jpg Черчилль, Эйзенхауэр и Монтгомери замышляют «Немыслимое» Фото: wikipedia.org

Великобритания в мае 1945 года разрабатывала план совместной с США военной операции, направленной против Советского Союза, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из британского Национального архива.

Как стало известно изданию, через несколько дней после взятия Берлина силами Красной армии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль поручил Объединённому штабу планирования разработать операцию под кодовым названием Unthinkable («Немыслимое»). Предполагалось, что США и Соединённое Королевство в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии начнут масштабное наступление вглубь территорий, занятых советскими войсками. Основной целью операции ставилось навязывание Москве «воли США и Британской империи». Организовать наступление поручили командующему Королевской артиллерией Джеффри Томпсону.

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План военного вторжения предусматривал наступление британских и американских дивизий на Берлин, которое должно было отбросить советские силы к рекам Одер и Нейсе. Решающую битву предполагалось вести рядом с городом Шнайдемюль (ныне Пила, Польша). Черчилль полагал, что это должно быть танковое сражение, беспрецедентное по масштабам. В операции «Немыслимое», помимо британских и американских соединений, могли задействовать также бойцов из Польши. Томпсон считал, что следует также перевооружить ветеранов вермахта и СС и таким образом добавить ещё 10 дивизий западным союзникам. Главный военный советник премьер-министра Гастингс Исмей пришёл в ужас, когда услышал это предложение. Он напомнил, что в годы Второй мировой войны британское правительство постоянно сообщало общественности о страданиях, переносимых советским народом. Фельдмаршал Алан Брук, в свою очередь, сказал, что шансы добиться быстрой победы над СССР ничтожно малы. Противодействие высокопоставленных военных поставило крест на операции Unthinkable.

Черчилль часто сожалел о том, что план наступления на Советский Союз не был реализован. Он считал, что в 1945 году можно было предотвратить третью мировую войну. По мнению Черчилля, Красная армия с того момента становилась всё сильнее и могла начать наступление на Европу в любое время. По данным The Telegraph, документ с конкретными деталями операции Unthinkable до сих пор лежит в папке с названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».

Ранее британский историк профессор Норман Дэвис заявил, что СССР внёс решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, а США и Великобритания играли второстепенную роль.