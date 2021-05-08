The Sunday Times признал победу русских во Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/92e6843a-b0b6-11eb-adfc-96000091f725_660.jpg Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Известный британский историк профессор Норман Дэвис рассудил давний спор между Британией, США и Россией. В своей статье, опубликованной в издании The Sunday Times, он отметил, что первые две страны являлись только второстепенными партнёрами, в то время как основной вклад в победу внесли именно войска Советского Союза.

Развенчивая американские и британские мифы о «победителях» в самой страшной войне в истории, Дэвис сообщил, что недавно он выступал в Кембриджском университете с докладом о значении побед Красной армии. Тогда молодой историк выступил с резкой критикой его речи и заявил, что только во Франции объединённые войска США и Британии «сковали» 56 немецких дивизий. По словам юноши, без этого Красная армия «потерпела бы жестокое поражение».

В ответ Дэвис заметил, что советские войска одолели 150 немецких дивизий. Без этих действий высадка союзников в Нормандии вообще бы не состоялась.

Впечатляющие высадки западных армий в Нормандии соответствуют огромным русским успехам на Восточном фронте. Благодаря этому рейх разгромлен, — пишет историк.

При этом он уточнил, что главная заслуга в разгроме Германии принадлежит Сталину. Он отметил, что советский лидер «не боролся за демократию».

Дэвис добавил: 75–80% своих потерь нацистская Германия понесла на Восточном фронте в боях с Красной армией. А британцы и американцы уничтожили не более четверти солдат вермахта.

Версию Черчилля о «победителях» давно пора пересмотреть, потому что отводить Британии главную роль в победе над нацизмом нельзя, так же как и Соединённым Штатам, хотя они делали всё, что могли, — заключил профессор.

Ранее историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти основных мифах, связанных со Второй мировой войной. Так, по его мнению, главный миф состоит в том, что президент Франклин Рузвельт заранее знал о готовящемся нападении на Перл-Харбор, допустив гибель 2,5 тысячи военных США.