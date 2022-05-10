Названы последствия американского ленд-лиза для Украины Политолог Кошкин рассказал о последствиях американского ленд-лиза для Украины

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Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил «Известиям», что американский законопроект об оказании Киеву военной помощи может быть использован для затягивания конфликта на Украине. Эксперт добавил, что руководство в Киеве обрекает население годами расплачиваться за принятую от США помощь. По его словам, Вашингтон рассматривает Украину исключительно как инструмент против России.

Такой закон предполагает снятие барьеров и, естественно, затягивание конфликта, который на сегодняшний день моделируется как некий «европейский Афганистан», — пояснил Кошкин.

Он отметил, что Украина также может пригодиться США в условиях долгосрочного противостояния с Москвой.

Американский президент Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином. Закон разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран.