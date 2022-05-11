В России объяснили, почему Украина не получит «живые» $40 млрд от США Американист Дробницкий объяснил, почему Украина никогда не получит «живые» $40 млрд от США

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина никогда не получит «живыми деньгами» почти $40 млрд от США в качестве помощи, одобренной накануне американским конгрессом ($39,8 млрд), заявил NEWS.ru американист и политолог Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что Вашингтон, кроме отдельных случаев и стран, не раздаёт средства «наличными». Эксперт подчеркнул, что поставками Киеву оружия производства СССР, РФ и Украины занимается не «оборонка» США, а фирмы, «близкие к вашингтонским лоббистам» и занимавшиеся контрабандой на Ближнем Востоке.

Любая помощь США, кроме отдельных случаев и стран, живыми деньгами никогда не раздаётся. Это всегда что-то материальное. И цену конкретной единицы, неважно чего, даже мирного американского трактора, определяют корпорации при согласовании с Белым домом и профильными комитетами конгресса. Так лоббирование и работает в США. Деньги в основном получают производители в США. <...> Если мы посмотрим, что получает Киев от США по военной линии, то там очень много советского и российского и их аналогов, в том числе произведённых на Украине. Но этими поставками занимается не ВПК США, а фирмы, близкие к вашингтонским лоббистам, — рассказал Дробницкий.

Собеседник добавил, что именно эти компании снабжали оружием силовиков Афганистана, дважды создавали ВС Ирака, однажды разгромленные «Исламским государством» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), и экстремистов в Сирии. По его словам, часть техники, например танки Т-72, произведена и модернизирована в Восточной Европе, где до сих пор есть мощности по её выпуску и ремонту.

Судя по всему, эти старо-новые запасы [оружия] заканчиваются. Поэтому речь пошла о подержанных 155-мм гаубицах М777, включая боеприпасы со складов США и Австралии. Этим занимаются те же фирмы, что и поднаторевшие на контрабанде на Ближнем Востоке. А если [Украине] поставляют старое, то новое оружие для армии США произведёт уже американская «оборонка». И этими $40 млрд как раз всех максимально и «накормили», — отметил Дробницкий.

Накануне палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Украине. Сумма помощи составила рекордные $40 млрд. Сумма может включить дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же на гуманитарную. При этом предложение о финансировании борьбы с коронавирусом, которое представители Демпартии хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином.