Взяли смывы у всех — анализы удивили: новые факты в деле о гибели младенцев

В Новокузнецке задержали несколько сотрудников больницы, где за восемь дней скончались девять новорожденных. По одной из версий, причиной трагедии могла стать инфекция. После огласки многие роженицы рассказали о ненадлежащих условиях и хамстве персонала в роддоме. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто задержан в роддоме Новокузнецка, где скончались младенцы

Правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации больницы № 1 в Новокузнецке в рамках уголовного дела о гибели младенцев, заявила представитель СК России Светлана Петренко. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Решается вопрос о предъявлении медикам обвинения и избрании меры пресечения.

Накануне вся Россия узнала о страшной трагедии — с 4 по 12 января в роддоме больницы скончались девять новорожденных. Также известно, что шестеро младенцев из этого роддома сейчас находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в Кузбасской детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского. Медики оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

Уголовное дело о смерти новорожденных взято под особый контроль на федеральном уровне. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование передано из регионального управления в центральный аппарат ведомства.

Роддом временно закрыли на прием рожениц, он работает только на выписку.

Отстраненный от работы главврач больницы № 1 Новокузнецка Виталий Херасков в прошлом занимал должность замминистра здравоохранения Кузбасса. Больницу он возглавил в 2024 году. Херасков начал работать врачом-анестезиологом в 1994-м. В дальнейшем он занимал различные руководящие должности в крупных медицинских учреждениях Кемерово и Новокузнецка. Замминистра здравоохранения Кузбасса его назначили в 2020 году, он курировал работу южного территориального звена здравоохранения региона.

От чего могли скончаться девять младенцев в роддоме Новокузнецка

Минздрав Кемеровской области заявил, что причиной смерти детей стала тяжелая внутриутробная инфекция. По данным ведомства, с 1 декабря 2025 по 11 января 2026 года в медучреждении было принято 234 родов. 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 находились при этом в крайне тяжелом состоянии. 16 были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В то же время Херасков в беседе с журналистами заявил, что точная причина смерти детей пока неизвестна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Как оказалось, за последние два года учреждению вынесли 170 предостережений. В 2024 году медицинское учреждение получило 156 предостережений.

В числе выявленных нарушений указывались неработающая система вентиляции, а также отсутствие базовых средств гигиены, включая дозаторы с жидкими растворами и мылом. В 2025 году количество предостережений, по данным СМИ, значительно сократилось — за весь год их было вынесено 14.

Какие проверки проводятся в роддоме № 1 Новокузнецка

После случившегося у медработников роддома оперативно взяли анализы на наличие инфекций. Однако результаты оказались отрицательными. Выяснение причин гибели младенцев продолжается.

«На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было», — заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Сенатор находится на связи с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, которая проведет проверку на месте. Для контроля над ситуацией в Новокузнецк срочно вылетел главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

Вслед за оглаской в СМИ стали поступать многочисленные жалобы местных жительниц, роды которых проходили в скандальном роддоме. Также журналисты узнали, что еще до массовой гибели младенцев в учреждении случился вопиющий инцидент: во время родов врачи оторвали новорожденному руку. Случай стал основанием для начала доследственной проверки по статье о халатности.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку информации в прессе о ранее происходивших в этом медучреждении случаях травм и смертей детей.

Кто понесет ответственность за массовую гибель младенцев в Новокузнецке

Максимальный срок наказания по статье о халатности составляет семь лет колонии с запретом занимать должности или вести медпрактику до трех лет. Опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что в данном случае врачам грозят реальные сроки, поскольку в России имеется подобная практика.

Как отметила в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Екатерина Батурина, как правило, в подобных случаях к ответственности привлекаются главврач и заведующие отделениями, что и случилось в Новокузнецке.

«На практике за более чем 13 лет работы по такой категории дел я вижу, что самые страшные ошибки допускаются в период праздников и выходных (новогодние, майские, летние отпуска), когда нет должного контроля. Но не только отсутствие контроля, есть другая причина. Ее можно назвать последней каплей, которая переполняет кувшин. Все проблемы, на которые ранее закрывались глаза, становятся очевидными», — сказала эксперт.

По ее словам, о наличии давней проблемы в роддоме говорит сам факт гибели девяти новорожденных за непродолжительное время.

«Вопрос: что это за проблема и на каком уровне она игнорировалась? Если это уровень руководства региона, то и они должны ответить за трагедию. Никто с них ответственность за бездействия не снимал. Закон есть закон», — подчеркнула юрист.

В свою очередь медицинский юрист Ирина Гриценко пояснила в беседе с NEWS.ru, что статья о причинении смерти по неосторожности, как правило, применяется непосредственно к лечащим врачам за неверное лечение или манипуляции. Руководство же новокузнецкого роддома будет проходить именно по статье о халатности.

«Эта статья не про медицину, а в первую очередь про должностных лиц, которые, обладая административно-хозяйственными или распорядительными функциями, не совершили те или иные действия. По той информации, которую я сейчас вижу в интернете, там была инфекция. И скорее всего, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм не закрыли роддом на мойку», — отметила она.

Эксперт не исключила, что следствие может оставить только статью о халатности, а срок, который могут получить виновные лица, будет зависеть от обвинения в окончательной редакции — будет ли это привлечение по одной статье или по нескольким эпизодам.

«Мое личное мнение, что они пойдут по направлению доказывания халатности. Я исхожу из практики, с учетом того, что это много смертей. Будет много экспертиз, много допросов, большое количество следственных действий, они за срок даже в год, наверное, не уложатся», — резюмировала юрист.

