14 января 2026 в 10:33

СК показал задержание главврача по делу о гибели младенцев в Новокузнецке

Фото: t.me/sledcom_press*
В Новокузнецке задержали главврача и заведующего отделением реанимации городской клинической больницы №1 по делу о гибели девяти младенцев, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. Следователи решают вопрос о предъявлении им обвинений и аресте.

В Кузбассе по уголовному делу о гибели младенцев в Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации. <...> В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия, — отметила Петренко.

Ранее бывшая пациентка роддома Анна заявила, что медицинский персонал оскорблял рожениц. По ее словам, три года назад после кесарева сечения врачи сказали: «Мамочка, не дергайся, думаешь, нам приятно в твоей требухе колупаться

Telegram-канал Mash между тем сообщил, что причинами гибели новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 могли стать недоношенность и серьезные патологии. По информации авторов публикации, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, тяжелую инфекцию, респираторный дистресс-синдром и проблемы с почками.

дети
младенцы
врачи
задержания
Новокузнецк
Кузбасс
