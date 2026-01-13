Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:59

Mash раскрыл диагнозы умерших в новокузнецком роддоме младенцев

Mash: младенцы в новокузнецком роддоме скончались от недоношенности и патологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что причинами гибели новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 могли стать недоношенность и серьезные патологии. По информации авторов публикации, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, тяжелую инфекцию, респираторный дистресс-синдром и проблемы с почками.

В материале также уточняется, что самый маленький ребенок появился на свет на пятом месяце беременности. По словам журналистов, эти медицинские факторы стали ключевыми в трагическом исходе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в роддоме № 1 до гибели девяти младенцев имел место случай, когда в процессе родов медики оторвали руку новорожденному. По словам одной из пострадавших, ребенка с отсутствующей конечностью сразу же положили ей на грудь, что стало основанием для возбуждения уголовного дела о халатности. Согласно информации журналистов, на протяжении предыдущего года пациентки неоднократно жаловались на грубые нарушения в учреждении, такие как антисанитария и низкий профессиональный уровень сотрудников.

