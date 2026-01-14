Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:05

Раскрыто, кем работал отстраненный главврач больницы в Новокузнецке

Отстраненный главврач НГКБ Херасков работал замминистра здравоохранения Кузбасса

Фото: t.me/sledcom_press*
Отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской больницы № 1 Виталий Херасков в прошлом занимал должность замминистра здравоохранения Кузбасса, передает ТАСС. Его задержали по делу о гибели младенцев. Херасков возглавил больницу в 2024 году.

Он начал работать врачом-анестезиологом в 1994-м. В дальнейшем он занимал различные руководящие должности в крупных медицинских учреждениях Кемерово и Новокузнецка. В октябре 2020-го его назначили замминистра здравоохранения Кузбасса. Здесь он курировал работу южного территориального звена здравоохранения региона.

Ранее стало известно, каким будет возможное наказание для главврача роддома в Кузбассе. В пресс-службе СК России сообщили, что ему грозит уголовное дело по статье о халатности после гибели девяти младенцев. Максимальный срок наказания по ней составляет семь лет колонии.

Бывшая пациентка роддома в Новокузнецке призналась, что медицинский персонал оскорблял рожениц. По словам женщины, три года назад после кесарева сечения врачи грубо и цинично с ней поступили.

Новокузнецк
Кузбасс
главврач
задержания
