Раскрыто возможное наказание для главврача кошмарного роддома в Кузбассе Главврачу роддома в Кузбассе грозит семь лет колонии по делу о гибели младенцев

Задержанному главврачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 грозит уголовное дело по статье о халатности после гибели девяти младенцев, следует из сообщения пресс-службы СК России. Максимальный срок наказания составляет семь лет колонии с запретом занимать должности или вести медпрактику до трех лет.

Кроме того, правоохранители задержали завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Его также подозревают по статье о халатности.

В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения, — сказано в сообщении.

Ранее бывшая пациентка роддома Анна заявила, что медицинский персонал оскорблял рожениц. По ее словам, три года назад после кесарева сечения врачи сказали: «Мамочка, не дергайся, думаешь, нам приятно в твоей требухе колупаться?»

Telegram-канал Mash между тем сообщил, что причинами гибели новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 могли стать недоношенность и серьезные патологии. По информации авторов публикации, основные диагнозы погибших младенцев включают врожденную пневмонию, тяжелую инфекцию, респираторный дистресс-синдром и проблемы с почками.