14 января 2026 в 00:01

Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне

СК РФ: дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передано в центральный аппарат

Вид на Новокузнецк Вид на Новокузнецк Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уголовное дело о смерти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка взято под особый контроль на федеральном уровне. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование передано из регионального управления в центральный аппарат ведомства, пишет РИА Новости.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК по Кемеровской области — Кузбассу по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 109, частью третьей статьи 293 УК России, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, — уточняется в сообщении.

К работе привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты головного офиса СК. Также Бастрыкин поручил дать правовую оценку информации в СМИ о ранее происходивших в этом медучреждении случаях травм и смертей детей.

С начала января в роддоме скончались девять младенцев, первый случай был зафиксирован 4 января. По официальной версии Минздрава Кузбасса, причиной стала внутриутробная инфекция. Роддом временно закрыт, пациентов принимает городской роддом № 2.

За последние годы в учреждении было проведено более сотни проверок, выявлены сотни нарушений. Главврач больницы отстранен от должности, проверки инициированы Росздравнадзором и прокуратурой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться.

